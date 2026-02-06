Advertisement
महज 5.99 लाख में मिल रही Hyundai i20, कंपनी ने घटाए दाम तो ग्राहकों में मचा हड़कंप!

महज 5.99 लाख में मिल रही Hyundai i20, कंपनी ने घटाए दाम तो ग्राहकों में मचा हड़कंप!

Hyundai Car Price: i20 का एंट्री-लेवल 'Era' वेरिएंट अब ₹5.99 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. किफायती होने के बावजूद हुंडई ने सुरक्षा और तकनीक से कोई समझौता नहीं किया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:46 AM IST
महज 5.99 लाख में मिल रही Hyundai i20, कंपनी ने घटाए दाम तो ग्राहकों में मचा हड़कंप!

Hyundai Car Price: हुंडई मोटर इंडिया ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 2026 i20 को भारतीय बाजार में नए सिरे से पेश किया है. कंपनी ने इस कार की शुरुआती कीमत घटाकर अब ₹5.99 लाख (एक्स-शोरूम) कर दी है. इस कटौती के बाद, i20 अब उन ग्राहकों के लिए एक किफायती विकल्प बन गई है जो बजट में एक प्रीमियम कार की तलाश कर रहे थे. खास बात यह है कि कीमतों में कमी के बावजूद कार के फीचर्स और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बेस वेरिएंट 'Era' के साथ शानदार फीचर्स
i20 का एंट्री-लेवल 'Era' वेरिएंट अब ₹5.99 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. किफायती होने के बावजूद हुंडई ने सुरक्षा और तकनीक से कोई समझौता नहीं किया है. इस बेस वेरिएंट में भी ग्राहकों को स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्रंट व रियर स्किड प्लेट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की सुविधा भी दी गई है, जो इसे वैल्यू-फॉर-मनी बनाती है.

मिड-वेरिएंट्स की कीमतों में भारी कटौती
हुंडई ने अपने लोकप्रिय मिड-वेरिएंट्स, मैग्ना एग्जीक्यूटिव (Magna Executive) और मैग्ना (Magna) की कीमतों में भी बड़ी कमी की है. मैग्ना एग्जीक्यूटिव अब ₹6.74 लाख में उपलब्ध है, जो पहले ₹6.87 लाख का था. इसी तरह, मैग्ना वेरिएंट की कीमत ₹7.12 लाख से घटकर अब ₹6.99 लाख (एक्स-शोरूम) रह गई है. कीमतों में यह गिरावट मध्यम वर्ग के उन खरीदारों को आकर्षित करने के लिए की गई है जो मारुति बलेनो और टाटा ऑल्ट्रोज़ जैसे मुकाबलों पर विचार कर रहे थे.

फीचर्स की भरमार 
मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट्स कम कीमत में भी ढेरों प्रीमियम फीचर्स से लैस हैं. इनमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कीलेस एंट्री और शार्क फिन एंटीना जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. उच्च वेरिएंट्स में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक सनरूफ, एलईडी डीआरएल (DRLs), रियर एसी वेंट्स और स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जो केबिन के अनुभव को काफी आरामदायक और प्रीमियम बनाती हैं.

दमदार इंजन 
मैकेनिकल तौर पर 2026 हुंडई i20 में वही भरोसेमंद 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 88 hp की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे मैनुअल और iVT ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ जोड़ा गया है. बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा ऑल्ट्रोज़ से है. नई और किफायती कीमतों के साथ, i20 ने इस मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है, जिससे ग्राहकों को कम कीमत में बेहतर विकल्प मिल सके.

