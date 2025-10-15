Advertisement
Hyundai इंडिया को मिला पहला भारतीय बॉस! तरुण गर्ग संभालेंगे MD और CEO का पद

Hyundai Motor India:  तरुण गर्ग पहले भारतीय होंगे जो हुंडई मोटर इंडिया के सबसे बड़े पद पर बैठेंगे. कंपनी ने भारत में अपना काम 1996 में शुरू किया था, और तब से लेकर अब तक किसी भारतीय ने इसका नेतृत्व नहीं किया था. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:25 PM IST
Hyundai इंडिया को मिला पहला भारतीय बॉस! तरुण गर्ग संभालेंगे MD और CEO का पद

Hyundai Motor India: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने आज एक बड़ी घोषणा की है. कंपनी ने तरुण गर्ग को अपना नया प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाने का ऐलान किया है. तरुण गर्ग 1 जनवरी, 2026 से कंपनी की कमान संभालेंगे.

यह खबर इसलिए खास है क्योंकि तरुण गर्ग पहले भारतीय होंगे जो हुंडई मोटर इंडिया के सबसे बड़े पद पर बैठेंगे. कंपनी ने भारत में अपना काम 1996 में शुरू किया था, और तब से लेकर अब तक किसी भारतीय ने इसका नेतृत्व नहीं किया था. वर्तमान में, तरुण गर्ग कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) के रूप में काम कर रहे हैं.

पुराने MD की विदाई:

मौजूदा प्रबंध निदेशक, उन्सू किम, 31 दिसंबर, 2025 को अपना कार्यकाल पूरा करके वापस दक्षिण कोरिया लौट रहे हैं. वह वहाँ हुंडई मोटर कंपनी में एक खास रणनीतिक भूमिका निभाएंगे. हुंडई इंडिया ने उन्सू किम के बहुमूल्य मार्गदर्शन और योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया है.

कौन हैं तरुण गर्ग?

तरुण गर्ग सिर्फ एक अनुभवी व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक पढ़े-लिखे लीडर भी हैं. उन्होंने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया है. उनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तीस साल से ज़्यादा का अनुभव है.

हुंडई में आने से पहले, उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में भी काम किया, जहाँ उन्होंने मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और एक्सेसरीज जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों में बड़े पदों पर काम किया.

हुंडई में गर्ग का बड़ा योगदान:

हुंडई कंपनी तरुण गर्ग की तारीफ़ करती है. उनकी बाजार की समझ और दूरदर्शी सोच कमाल की है. हुंडई इंडिया में अपने समय के दौरान, उन्होंने:

कंपनी की बाजार में पहुँच को बढ़ाया.

मुनाफा बढ़ाने में मदद की.

डिजिटल मार्केटिंग, गाँवों तक पहुँचने और पुरानी कारों के बिजनेस में नई चीज़ें शुरू कीं.

भारत में हुंडई के नौ मॉडलों में ADAS (ड्राइवर को मदद करने वाली आधुनिक सुरक्षा तकनीक) लाने में बड़ी भूमिका निभाई.

भविष्य की योजना:

हुंडई का कहना है कि तरुण गर्ग को यह पद देना उनकी लंबे समय की बदलाव की योजना का हिस्सा है. कंपनी भारत में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है और एक स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता (Smart Mobility Solution Provider) बनना चाहती है.

बाज़ार में हुंडई का हाल:

सरकारी आंकड़ों (सियाम) के मुताबिक, इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच हुंडई मोटर इंडिया ने भारत के बाजार में 2,20,233 गाड़ियाँ बेची हैं. यह पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम (11.2 प्रतिशत) है. उम्मीद है कि तरुण गर्ग के नेतृत्व में कंपनी फिर से तेज़ी से आगे बढ़ेगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट

hyundai india

