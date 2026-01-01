नए साल पर Hyundai का बड़ा फैसला: क्रेटा और वेन्यू समेत सभी कारें हुईं महंगी, आज से लागू हुई नई कीमतें!

Advertisement
Hyundai cars Price Hike: हुंडई इकलौती कंपनी नहीं है जिसने दाम बढ़ाए हैं; पूरा भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार इस समय बढ़ती लागत से जूझ रहा है. हुंडई के नक्शेकदम पर चलते हुए रेनो इंडिया, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, होंडा, निसान और बीवाईडी जैसी कंपनियों ने भी 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:34 PM IST
Hyundai cars Price Hike: हुंडई की पूरी रेंज पर महंगाई की मार नए साल के पहले दिन ही देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (HMIL) ने ग्राहकों को झटका दिया है. कंपनी ने 1 जनवरी, 2026 से अपने सभी मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. हुंडई के अनुसार, वाहनों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कीमती धातुओं और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण यह फैसला लेना पड़ा है. हालांकि कंपनी ने मॉडलों के आधार पर अलग-अलग कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बढ़ी हुई दरें आज से ही प्रभावी हो गई हैं.

कितनी जेब ढीली करनी होगी?
हुंडई ने रेगुलटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में औसतन 0.6 प्रतिशत की 'वेटेड एवरेज' बढ़ोतरी की है. यह प्राइज हाइक भले ही प्रतिशत में कम लगे, लेकिन लाखों की गाड़ियों पर यह एक बड़ा अंतर पैदा कर देती है. कंपनी का कहना है कि लगातार बढ़ रहे इनफ्लेशनके दबाव और मैन्युफैक्चरिंग खर्चों को बैलेंस करने के लिए कीमतों में यह मामूली अपडेट करना जरूरी हो गया था.

लोकप्रिय मॉडलों पर पड़ेगा असर
हुंडई के इस फैसले से मध्यम वर्ग की पसंदीदा कारों से लेकर प्रीमियम एसयूवी तक सब कुछ महंगा हो जाएगा. इसमें भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी Creta, कॉम्पैक्ट एसयूवी Venue, माइक्रो-एसयूवी Exter, और पॉपुलर हैचबैक Grand i10 Nios शामिल हैं. इसके अलावा Alcazar और कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों पर भी नई कीमतें लागू होंगी. गौरतलब है कि 2025 में हुंडई ने 5.6 लाख से अधिक गाड़ियां बेची थीं, जिनमें क्रेटा ने सेगमेंट लीडर के रूप में अपनी धाक जमाई थी.

पूरे ऑटो सेक्टर में 'प्राइस हाइक' की लहर
हुंडई इकलौती कंपनी नहीं है जिसने दाम बढ़ाए हैं; पूरा भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार इस समय बढ़ती लागत से जूझ रहा है. हुंडई के नक्शेकदम पर चलते हुए रेनो इंडिया, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, होंडा, निसान और बीवाईडी जैसी कंपनियों ने भी 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. लग्जरी ब्रांड मर्सिडीज-बेंज ने भी अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए हैं. यह ट्रेंड केवल कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एथर एनर्जी और ट्रायम्फ जैसे टू-व्हीलर ब्रांड्स ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं.

खरीदारों के लिए क्या हैं संकेत?
विशेषज्ञों का मानना है कि पिछली बार की तुलना में इस साल कीमतों में हुई ग्रोथ काफी कम है, जो स्टेबल डिमांड और बाजार में बढ़ते कॉम्पिटिशन को दिखाती है. हुंडई जैसी दिग्गज कंपनी द्वारा दाम बढ़ाने के बावजूद, कंपनी को उम्मीद है कि उसके नए फीचर्स और भरोसेमंद इंजन के चलते बिक्री पर कोई खास निगेटिव असर नहीं पड़ेगा. हालांकि, अब ग्राहकों को हुंडई की आधुनिक तकनीक वाली कारें घर लाने के लिए पहले के मुकाबले कुछ हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे.

