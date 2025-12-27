Hyundai ला रही अपनी सबसे धाकड़ Electric Car, टीजर में दिखी अपकमिंग ईवी की झलक

Advertisement
Hyundai Upcoming ev: हुंडई ने ऑटो जगत में खलबली मचा दी है. कंपनी 2026 ब्रुसेल्स मोटर शो में अपनी "सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार" पेश करने के लिए तैयार है. हालांकि कंपनी ने अभी इसका आधिकारिक नाम नहीं बताया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:32 PM IST
Hyundai Upcoming ev: Hyundai ने पुष्टि की है कि वह जल्द ही अपने अब तक के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को रिवील करने जा रही है. अपकमिंग 'ब्रुसेल्स मोटर शो' से पहले कंपनी ने एक टीज़र शेयर किया है, जिसमें 'Biggest EV yet' (अब तक की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार) कैप्शन का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि हुंडई ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मॉडल के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन टीज़र से संकेत मिलते हैं कि यह हुंडई की Staria MPV का इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकता है. 

आ रही है हुंडई की अब तक की सबसे बड़ी EV
हुंडई ने ऑटो जगत में खलबली मचा दी है. कंपनी 2026 ब्रुसेल्स मोटर शो में अपनी "सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार" पेश करने के लिए तैयार है. हालांकि कंपनी ने अभी इसका आधिकारिक नाम नहीं बताया है, लेकिन टीज़र इमेज और लीक हुई खबरों से संकेत मिलते हैं कि यह हुंडई की मशहूर Staria MPV का इलेक्ट्रिक अवतार हो सकता है.

Ioniq 9 से भी विशाल होगी यह गाड़ी
आकार के मामले में यह नई EV हुंडई की वर्तमान फ्लैगशिप Ioniq 9 को भी पीछे छोड़ देगी. जहां Ioniq 9 की लंबाई करीब 5 मीटर है, वहीं इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्टारिया की लंबाई 5.2 मीटर से अधिक होने की उम्मीद है. यह विशाल आकार न केवल इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देगा, बल्कि केबिन के अंदर भी राजाओं जैसा स्पेस और लग्जरी प्रदान करेगा.

सुपरफास्ट चार्जिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
हुंडई ने पुष्टि की है कि यह नई EV 800V अत्याधुनिक चार्जिंग सिस्टम के साथ आएगी. इसका मतलब है कि इतनी विशाल बैटरी होने के बावजूद यह कार बहुत कम समय में चार्ज हो जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 99 kWh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो इसे लंबी दूरी तय करने के लिए एक परफेक्ट फैमिली और कमर्शियल मूवर बनाएगी.

अपडेटेड Ioniq 6 का यूरोपीय डेब्यू
इस इवेंट में सिर्फ नई कार ही नहीं, बल्कि हुंडई की लोकप्रिय सेडान Ioniq 6 का फेसलिफ्ट वर्जन भी पहली बार यूरोप में नज़र आएगा. इस नए मॉडल में बेहतर एरोडायनामिक्स, रिफाइंड डिजाइन और अपडेटेड डिजिटल फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनाते हैं.

N Zone और गेमिंग
हुंडई ने शौकीनों के लिए 'N Zone' भी तैयार किया है, जहाँ हाई-परफॉर्मेंस Ioniq 5 N और Ioniq 6 N का जलवा देखने को मिलेगा. साथ ही, बच्चों और युवाओं के लिए एक खास गेमिंग कॉर्नर भी होगा, जो कंपनी के 'Insteroid' कांसेप्ट पर आधारित होगा. कुल मिलाकर, जनवरी 2026 हुंडई और इलेक्ट्रिक कार प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है.

