Hyundai का 'मास्टरप्लान': 2026-27 तक इन पॉपुलर कारों में होंगे बड़े अपडेट्स, ग्राहकों को मिलेगा तगड़ा एक्सपीरियंस

Hyundai Car Updates: Hyundai भारतीय मार्केट में कारों को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए नई रणनीति बना रहा है. कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 2030 तक 26 नए मॉडल पेश करेगी. यह बड़ा कदम ICE (पेट्रोल/डीजल), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) जैसे सभी सेगमेंट में होगा. इस अपकमिंग रेंज में लगभग 7 से 8 बिल्कुल नए प्रोडक्ट भी शामिल होंगे, जो नए और मौजूदा दोनों तरह के सेगमेंट को कवर करेंगे. 2026-27 में, Hyundai अपनी पाँच लोकप्रिय मौजूदा कारों – i20 हैचबैक, Exter सबकॉम्पैक्ट SUV, Verna मिडसाइज़ सेडान, Creta मिडसाइज़ SUV, और Alcazar थ्री-रो SUV – को भी बड़ा अपडेट देने जा रहा है.

लॉन्च टाइमलाइन

अपकमिंग Hyundai कारों की आधिकारिक लॉन्च डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार टाइमलाइन कुछ इस प्रकार हो सकती है:

Hyundai Verna (फेसलिफ्ट) अप्रैल 2026 मिडलाइफ अपडेट

Hyundai Exter (फेसलिफ्ट) मध्य-2026 मिडलाइफ अपडेट

Hyundai i20 अगले साल (2026) नेक्स्ट-जनरेशन (नई पीढ़ी)

Hyundai Creta 2027 नेक्स्ट-जनरेशन (नई पीढ़ी)

Hyundai Alcazar 2027 नेक्स्ट-जनरेशन (नई पीढ़ी)

Creta हाइब्रिड और Verna फेसलिफ्ट में क्या मिलेगा खास?

1. Hyundai Verna (फेसलिफ्ट)

डिज़ाइन: 2026 Verna में भारी बदलाव वाला फ्रंट फेसिया देखने को मिल सकता है, जिसमें नया डिज़ाइन किया गया ग्रिल और अपडेटेड बम्पर होगा. साइड और रियर प्रोफ़ाइल में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है.

इंटीरियर और फीचर्स: अंदर की तरफ, सेडान में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर वेंटिलेटेड सीटें (Rear Ventilated Seats) मिल सकती हैं.

इंजन: इंजन विकल्प में कोई बदलाव नहीं होगा; यह 1.5L MPi पेट्रोल और 1.5L टर्बो डीज़ल इंजन के साथ आती रहेगी.

2. Hyundai Creta (नेक्स्ट-जनरेशन)

बड़ा बदलाव: तीसरी-पीढ़ी की Creta में बाहरी और अंदरूनी हिस्से में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे.

हाइब्रिड पावरट्रेन: सबसे बड़ी खबर यह है कि Creta को एक हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिलेगा. कंपनी अपने भरोसेमंद 1.5L, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को हाइब्रिड तकनीक के साथ पेश कर सकती है.

मुकाबला: Creta हाइब्रिड बाज़ार में Maruti Grand Vitara हाइब्रिड, Toyota Hyryder, और Kia Seltos के आगामी हाइब्रिड संस्करणों को टक्कर देगी.

3. Hyundai i20 (नेक्स्ट-जनरेशन)

नई पीढ़ी की i20 को हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था. यह हैचबैक Hyundai की नई डिज़ाइन भाषा, नए अलॉय व्हील्स और कई नए फीचर्स के साथ आने की संभावना है. इंजन विकल्प मौजूदा मॉडल के समान ही रहने की उम्मीद है.

4. Hyundai Exter और Alcazar अपडेट

Exter (फेसलिफ्ट): 2026 Exter फेसलिफ्ट में थोड़े डिज़ाइन एन्हांसमेंट और इंटीरियर अपग्रेड की उम्मीद है, जबकि मैकेनिकल रूप से यह अपरिवर्तित रहेगी.

Alcazar (नेक्स्ट-जनरेशन): 2027 या 2028 में लॉन्च होने वाली अगली पीढ़ी की Alcazar में बेहतर स्टाइलिंग और अपमार्केट इंटीरियर मिलेगा, जबकि इसमें मौजूदा इंजन सेटअप बरक़रार रहेगा.