Hyundai ने उतारा Venue का सस्ता डीजल मॉडल, 1.81 लाख की बचत के साथ ग्राहकों को मिलेगी फीचर्स की भरमार

Hyundai Venue diesel: हुंडई ने Venue के डीजल-ऑटोमैटिक पोर्टफोलियो में एक नया और किफायती वेरिएंट HX8 लॉन्च किया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.70 लाख रुपये रखी गई है. खास बात यह है कि अब तक डीजल-ऑटोमैटिक का ऑप्शन केवल टॉप मॉडल HX10 में ही मिलता था.
कीमत
नए HX8 वेरिएंट के लॉन्च के बाद डीजल-ऑटोमैटिक वेन्यू की शुरुआती कीमत में 1.81 लाख रुपये की बड़ी कमी आई है. पहले आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए टॉप मॉडल HX10 खरीदना पड़ता था, जिसकी कीमत 15.51 लाख रुपये है, वहीं अब आप HX8 चुनकर कम पैसों में वही दमदार परफॉर्मेंस ले सकते हैं.
फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो नए वेरिएन्ट में ग्राहकों को वेंटिलेटेड सीटें और 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट मिल जाती हैं. इसके साथ ही ग्राहकों को 16-इंच के अलॉय व्हील्स, एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ, ऑटो एसी, पैडल शिफ्टर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड्स भी मिल जाते हैं.
इंजन और परफॉर्मेंस
वेन्यू के इस वेरिएंट में 1.5-लीटर का चार-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो 116hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. डीजल और ऑटोमैटिक का यह मेल कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे बेहतरीन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका रोजाना का सफर लंबा होता है और जो शहर के ट्रैफिक में आराम से गाड़ी चलाना चाहते हैं.
मुकाबला
ई वेन्यू की पूरी रेंज अब 7.99 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच खरीदी जा सकती है. इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा XUV 3XO और स्कोडा कायलाक जैसी गाड़ियों से है. नया मॉडल डीजल वेरिएन्ट का मजा कम खर्च में ऑफर करेगा जिसमें फीचर्स की भरमार है और ग्राहकों के बीच ये पहले से ही काफी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी है जो डिजाइन और प्रेजेंस के मामले में हमेशा ही ट्रेंड करती आई है.