Advertisement
trendingNow13135905
Hindi NewsऑटोमोबाइलHyundai ने उतारा Venue का सस्ता डीजल मॉडल, 1.81 लाख की बचत के साथ ग्राहकों को मिलेगी फीचर्स की भरमार

Hyundai ने उतारा Venue का सस्ता डीजल मॉडल, 1.81 लाख की बचत के साथ ग्राहकों को मिलेगी फीचर्स की भरमार

Hyundai Venue diesel: नए HX8 वेरिएंट के लॉन्च के बाद डीजल-ऑटोमैटिक वेन्यू की शुरुआती कीमत में 1.81 लाख रुपये की बड़ी कमी आई है. पहले आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए टॉप मॉडल HX10 खरीदना पड़ता था, जिसकी कीमत 15.51 लाख रुपये है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hyundai ने उतारा Venue का सस्ता डीजल मॉडल, 1.81 लाख की बचत के साथ ग्राहकों को मिलेगी फीचर्स की भरमार

Hyundai Venue diesel: हुंडई ने Venue के डीजल-ऑटोमैटिक पोर्टफोलियो में एक नया और किफायती वेरिएंट HX8 लॉन्च किया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.70 लाख रुपये रखी गई है. खास बात यह है कि अब तक डीजल-ऑटोमैटिक का ऑप्शन केवल टॉप मॉडल HX10 में ही मिलता था. 

कीमत 
नए HX8 वेरिएंट के लॉन्च के बाद डीजल-ऑटोमैटिक वेन्यू की शुरुआती कीमत में 1.81 लाख रुपये की बड़ी कमी आई है. पहले आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए टॉप मॉडल HX10 खरीदना पड़ता था, जिसकी कीमत 15.51 लाख रुपये है, वहीं अब आप HX8 चुनकर कम पैसों में वही दमदार परफॉर्मेंस ले सकते हैं.

फीचर्स 
फीचर्स की बात करें तो नए वेरिएन्ट में ग्राहकों को वेंटिलेटेड सीटें और 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट मिल जाती हैं. इसके साथ ही ग्राहकों को 16-इंच के अलॉय व्हील्स, एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ, ऑटो एसी, पैडल शिफ्टर्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ड्राइव व ट्रैक्शन मोड्स भी मिल जाते हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और परफॉर्मेंस
वेन्यू के इस वेरिएंट में 1.5-लीटर का चार-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है, जो 116hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन को 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. डीजल और ऑटोमैटिक का यह मेल कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे बेहतरीन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका रोजाना का सफर लंबा होता है और जो शहर के ट्रैफिक में आराम से गाड़ी चलाना चाहते हैं.

मुकाबला
ई वेन्यू की पूरी रेंज अब 7.99 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच खरीदी जा सकती है. इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा XUV 3XO और स्कोडा कायलाक जैसी गाड़ियों से है. नया मॉडल डीजल वेरिएन्ट का मजा कम खर्च में ऑफर करेगा जिसमें फीचर्स की भरमार है और ग्राहकों के बीच ये पहले से ही काफी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी है जो डिजाइन और प्रेजेंस के मामले में हमेशा ही ट्रेंड करती आई है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Hyundai Venue diesel

Trending news

पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा