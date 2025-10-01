Advertisement
Hyundai की बंपर बिक्री: सितंबर 2025 में 10% की ग्रोथ, जमकर बिक रही गाड़ियां

Hyundai Sales: सितंबर 2025 में, कुल बिक्री 70,347 यूनिट्स रही, जो सितंबर 2024 की 64,201 यूनिट्स की तुलना में अधिक है. इसमें घरेलू बिक्री 51,547 यूनिट्स थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 51,101 यूनिट्स थी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:37 PM IST
Hyundai Sales: Hyundai Motor India Limited (HMIL) ने सितंबर 2025 में कुल 70,347 यूनिट्स की बिक्री दर्ज करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. यह सितंबर 2024 में बेची गई 64,201 यूनिट्स की तुलना में 10% की ज़बरदस्त वृद्धि है. कंपनी की इस सफलता में घरेलू बाज़ार और निर्यात, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

सितंबर 2025 में, कुल बिक्री 70,347 यूनिट्स रही, जो सितंबर 2024 की 64,201 यूनिट्स की तुलना में अधिक है. इसमें घरेलू बिक्री 51,547 यूनिट्स थी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 51,101 यूनिट्स थी. वहीं, निर्यात में दमदार बढ़त देखी गई है. ये सितंबर 2024 में 13,100 यूनिट्स से बढ़कर सितंबर 2025 में 18,800 यूनिट्स हो गई.

बिक्री के पीछे GST 2.0 और फेस्टिव डिमांड

घरेलू बाज़ार में, Hyundai की बिक्री को उत्सव की मांग (Festive Demand) और सभी सेगमेंट में ग्राहकों की मज़बूत रुचि से बल मिला है. श्री गर्ग ने बताया कि सितंबर में घरेलू बिक्री 51,547 यूनिट्स रही. सबसे खास बात यह रही कि कंपनी के इतिहास में SUV की बिक्री की हिस्सेदारी सबसे ऊँचे स्तर 72.4% पर पहुँच गई.

Creta ने अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की, जिसकी 18,861 यूनिट्स बिकीं. Venue ने भी 11,484 यूनिट्स की बिक्री के साथ पिछले 20 महीनों का उच्चतम बिक्री वॉल्यूम हासिल किया.

निर्यात में 44% की छलांग

सितंबर 2025 में Hyundai का निर्यात पिछले साल की तुलना में 44% बढ़कर 18,800 यूनिट्स तक पहुँच गया. यह दिसंबर 2022 के बाद से कंपनी का सबसे अधिक निर्यात वॉल्यूम है. श्री गर्ग ने इसे 'मेक इन इंडिया' का सच्चा उदाहरण बताते हुए कहा कि SUV के साथ-साथ निर्यात बिक्री में यह तालमेल भरी वृद्धि Hyundai Motor Company के ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग सेंटर के रूप में HMIL के रणनीतिक को बताता है. 

