नवरात्र के पहले दिन धड़ल्ले बिकीं Hyundai की कारें, टूट गए सारे रिकॉर्ड

Hyundai sales: जीएसटी 2.0 लागू होते ही मानों कारें खरीदने के लिए खरीदारों की बाढ़ सी आ गई है. दरअसल 22 सितंबर से नवरात्र भी शुरू हुआ है और इसी दिन से जीएसटी रिफॉर्म भी हो रहा है, ऐसे में Hyundai के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है. हुंडई ने ऐलान किया है कि उसने सोमवार को 11,000 इकाइयों की बिक्री दर्ज की है. जानकारी के अनुसार हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने लगभग 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज की हैं, जो पिछले 5 सालों में सबसे तगड़ी सिंगल-डे परफॉर्मेंस है.

सोमवार से शुरू हुई बिक्री

सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत हो गई, 16 दिनों का श्राद्ध समाप्त होने के बाद, यह वह समय होता है जब लोग आमतौर पर नई खरीदारी करने से बचते हैं. श्राद्ध समाप्त होने से लेकर दिवाली तक का समय त्योहारों का प्रमुख मौसम माना जाता है। इसके अलावा, सोमवार को, छोटी कारों और एसयूवी पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था.

सभी प्रमुख यात्री कार निर्माताओं ने घोषणा की है कि वे जीएसटी में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचाएँगे, जबकि हुंडई सहित कई कंपनियों ने बिक्री बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में कमी के अलावा अतिरिक्त छूट की पेशकश की है। इसके अलावा, दक्षिण कोरियाई कार निर्माता ने खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अपने वाहनों के विशेष संस्करण भी पेश किए हैं.