Hyundai Stargazer 7-Seater MPV भारत आई तो पलट देगी पूरा खेल! Maruti Ertiga के छूट जाएंगे पसीने

Will Hyundai Stargazer To Come In India: भारतीय कार बाजार के एमपीवी सेगमेंट में मारुति अर्टिगा का जोरदार दबदबा है. यह कई कारणों से हो सकता है. फिलहाल, उनकी बारीकियों के बारे में बात नहीं करते हैं. हालांकि, यह बात सही है कि इसे सेगमेंट में अर्टिगा को बीट करने वाला प्रोडक्ट फिलहाल नहीं नहीं आता है. लेकिन, अगर Hyundai Stargazer भारत में आई तो यह मारुति अर्टिगा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी भारत में MPV सेगमेंट को टैप करने का प्लान भी बना रही है. हालांकि, अभी तक इसके भारत में लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. नई थ्री-रो MPV Hyundai Stargazer 2022 को GIIAS (गाइकिंडो इंडोनेशिया इंटरनेशनल ऑटो शो) में पेश किया जाना है, जो 11 से 21 अगस्त के बीच जकार्ता में होगा.

लगभग 4.5 मीटर की लंबाई वाली Hyundai Stargazer MPV में ब्रांड की नई पैरामीट्रिक ज्वेल ग्रिल, हाई-सेट LED DRLs के साथ स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन और फ्रंट बम्पर के निचले हिस्से पर लाइट क्लस्टर आते हैं. इसमें राइजिंग विंडो लाइन, कर्व्ड रूफ, स्क्वॉयर-आउट व्हील आर्चेस और साफ तौर पर नजर आने वाली शोल्डर लाइन के साथ टियर-ड्रॉप प्रोफाइल देखने को मिलती है. पीछे की तरफ, एमपीवी में ट्रायंगल वर्टिकली पोजीशन्ड टेललैंप, टी-शेप के एलईडी एलिमेंट के साथ बूट लिड और बड़े हेक्सागोनल विंडशील्ड के साथ टेलगेट मिलता है.

नई हुंडई एमपीवी के इंटीरियर को लेकर ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिली है लेकिन माना जा रहा है कि इसके फीचर्स वेन्यू सबकॉम्पैक्ट एसयूवी और क्रेटा मिड-साइज़ एसयूवी से मेल खा सकते हैं. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक एसी यूनिट, रियर एसी वेंट सहित कई फीचर्स मिल सकते हैं. हो सकता है कि इसमें ADAS फीचर्स भी दिए जाएं.

Hyundai Stargazer को 4 ट्रिम्स - एक्टिव, ट्रेंड, स्टाइल और प्राइम में पेश किया जा सकता है. इसमें 1.5L, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा हो सकता है, जो 113.4bhp पावर और 143.8Nm टॉर्क जनरेट कर सकता है. यह वही पावरट्रेन है, जो क्रेटा में मिलता है. भारत में, नई Hyundai MPV को 1.5L डीजल इंजन के साथ भी पेश किया जा सकता है.

