कार नहीं चलता फिरता घर है Staria Electric MPV, फुल चार्जिंग में दौड़ेगी 400 किलोमीटर

Hyundai Staria Electric MPV: हुंडई मोटर कंपनी ने ब्रुसेल्स मोटर शो में अपनी बहुप्रतीक्षित Staria Electric MPV को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. यह इलेक्ट्रिक वाहन न केवल अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के लिए चर्चा में है, बल्कि यह बड़े परिवारों और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी एक दमदार ऑप्शन साबित हो सकती है. ये कार 9-सीटर क्षमता के साथ आती है. अगर इसे चलता फिरता घर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा. इसे 2025 इंडियन ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया जा चुका है.

दमदार पावर और लंबी रेंज

हुंडई स्टारिया इलेक्ट्रिक में 84 kWh का बड़ा लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है. इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 218 PS की अधिकतम पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हुंडई का दावा है कि यह गाड़ी एक बार फुल चार्ज होने पर WLTP साइकिल के अनुसार 400 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. इसे खासतौर पर साइलेंट और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए ट्यून किया गया है, जो लंबी जर्नी को आरामदायक बनाता है.

अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक

इस MPV की सबसे बड़ी खासियत इसकी 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है. इस आधुनिक तकनीक की मदद से यह गाड़ी बहुत तेजी से चार्ज हो सकती है. डीसी (DC) फास्ट चार्जर का उपयोग करने पर इसकी बैटरी को महज 20 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. घर या ऑफिस में चार्जिंग के लिए इसमें 11 kW का एसी (AC) चार्जर भी दिया गया है, जो रोजाना के इस्तेमाल को बेहद आसान बना देता है.

शानदार इंटीरियर और स्पेस

इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होने के कारण इस कार का फर्श पूरी तरह से सपाट है और इसका व्हीलबेस काफी लंबा है, जिससे केबिन के अंदर जबरदस्त जगह मिलती है. हुंडई इसे दो विकल्पों में पेश करेगी: निजी ग्राहकों के लिए 7-सीटर लग्जरी वेरिएंट और बड़े परिवारों या शटल सेवाओं के लिए 9-सीटर वैगन मॉडल. इसके बड़े शीशे और ऊंची छत केबिन के अंदर 'लाउंज' जैसा अनुभव देते हैं. साथ ही, सामान रखने के लिए इसमें काफी फ्लेक्सिबल कार्गो स्पेस और स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं.

जोरदार डिजाइन और फीचर्स

बाहरी बनावट में स्टारिया इलेक्ट्रिक अपने सिग्नेचर 'वन कर्व' लुक को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल बद फ्रंट ग्रिल दी गई है. केबिन के अंदर 12.3-इच के दो बड़े डिजिटल डिस्प्ले मिलते हैं, जो इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेट क्लस्टर का काम करते है. इसके अलावा, इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी, ओवर द-एयर अपडेट और हुंडई की SmartSense ADAS सुरक्षा किट जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसका उत्पादन दक्षिण कोरिया में शुरू होगा और 2026 की पहली छमाही तक यह यूरोपीय बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.