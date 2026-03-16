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Hindi NewsऑटोमोबाइलHyundai को तगड़ा झटका, इस SUV की सीट में दबकर 2 साल की मासूम की मौत, कंपनी ने बिक्री पर लगाई रोक

Hyundai को तगड़ा झटका, इस SUV की सीट में दबकर 2 साल की मासूम की मौत, कंपनी ने बिक्री पर लगाई रोक

Hyundai Palisade Recall and Halts for Sale: जांच-पड़ताल में ये बात निकलकर आई है कि इस मॉडल की सेकेंड और थर्ड-रो की पावर सीट्स के 'ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम' में भारी दिक्कत है. इन सीटों का सेफ्टी सेंसर किसी भी ऑब्सटेकल को पहचान कर मूवमेंट रोक देता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:37 AM IST
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Hyundai को तगड़ा झटका, इस SUV की सीट में दबकर 2 साल की मासूम की मौत, कंपनी ने बिक्री पर लगाई रोक

Hyundai Palisade Recall and Halts for Sale: हुंडई मोटर कंपनी ने अमेरिका और कनाडा में अपनी बेहद ही पॉपुलर लग्जरी एसयूवी, पैलिसेड (2026 मॉडल) की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने का फैसला किया है. दरअसल ये बड़ा फैसला ओहायो में हुई एक दर्दनाक घटना के बाद लिया गया है, जिसमें पावर सीट की चपेट में आने से एक दो साल की बच्ची की जान चली गई थी. कंपनी ने 'लिमिटेड' और 'कैलिग्राफी' ट्रिम्स की लगभग 68,500 गाड़ियों को रिकॉल करने का भी फैसला लिया है.

क्या है दिक्कत?
जांच-पड़ताल में ये बात निकलकर आई है कि इस मॉडल की सेकेंड और थर्ड-रो की पावर सीट्स के 'ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम' में भारी दिक्कत है. इन सीटों का सेफ्टी सेंसर किसी भी ऑब्सटेकल को पहचान कर मूवमेंट रोक देता है. हालांकि, जिन गाड़ियों में समस्या है उनमें ये सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिससे सीट फोल्ड होते समय किसी के फंसने का खतरा पैदा हो गया. इसी तकनीकी की खराबी की वजह से ही ये हादसा हुआ है. 

रिकॉल 
इस रिकॉल कैम्पेन में टोटल 68,500 गाड़ियों में समस्या पाई गई है, इनमें अकेले अमेरिका में 60,500 और कनाडा में लगभग 8,000 गाड़ियां शामिल हैं. Hyundai ने ये क्लियर किया है कि ये समस्या केवल 2026 मॉडल के हाई-एंड वेरिएंट्स में देखी गई है. 

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समाधान
Hyundai ने इस बड़ी समस्या को ठीक करने के लिए एक ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू किया है, जो मार्च के आखिर तक चलेगा. इस अपडेट से सीट सेंसर्स की सेन्सटीविटी को बढ़ाया जाएगा जिससे ये सही तरीके से काम करे और अगर बीच में कोई रुकावट ओ तो ये सिस्टम तुरंत ही रुक जाए. इस समस्या को आगे ना बढ़ाते हुए हुंडई ने तुरंत ही कारों की बिक्री पर रोक लगा दी और प्रभावित गाड़ियों को रिकॉल करने का जो फैसला लिया है वो काबिले तारीफ है क्योंकि इससे सैकड़ों जानें बचाईं जा सकती हैं और भविष्य में ऐसी किसी समस्या से निपटा जा सकता है. 

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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