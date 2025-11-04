Hyundai ने 7.90 लाख में उतार दी नई Hyundai Venue, टाटा और महिंद्रा के छूटे पसीने

Hyundai Venue 2025: हुंडई ने अपनी नई पीढ़ी की वेन्यू सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹7.90 लाख से शुरू है. यह एसयूवी सात ट्रिम स्तरों— HX2, HX4, HX5, HX6, HX7, HX8 और HX10— में उपलब्ध है, और इसकी बुकिंग ₹25,000 की टोकन राशि के साथ शुरू हो चुकी है. नई वेन्यू पूरी तरह से नए डिज़ाइन और अधिक प्रीमियम इंटीरियर के साथ आती है, जबकि इंजन विकल्प पिछली पीढ़ी वाले ही रखे गए हैं.

कितनी है कीमत

नई 2025 हुंडई वेन्यू को कुल सात ट्रिम स्तरों में लॉन्च किया गया है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत ₹7.90 लाख से शुरू होती है. शुरुआती तीन वेरिएंट की कीमतें इस प्रकार हैं: बेस वेरिएंट HX2 की कीमत ₹7.90 लाख, HX4 की कीमत ₹8.80 लाख और HX5 की कीमत ₹9.15 लाख है. टॉप-एंड HX10 वेरिएंट की कीमत लगभग ₹14.58 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाने की उम्मीद है.

एक्सटीरियर: सामने की ओर, इसमें एक नया रेक्टेंगुलर ग्रिल, संशोधित सिल्वर फिनिश वाला बम्पर, क्वाड-बीम LED हेडलैंप्स और एक उठा हुआ बोनट दिया गया है. पीछे का हिस्सा फुल-चौड़ाई वाली LED लाइट बार के साथ ताज़ा दिखता है, जो 'Venue' लेटरिंग वाली ब्लैक ट्रिम से जुड़ा है.

साइड प्रोफाइल: इसमें व्हील आर्च और डोर सिल्स के किनारे बोल्ड क्लैडिंग, सिल्वर गार्निश के साथ ब्लैक-आउट C-पिलर और नए 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

डिमेन्शन: नई वेन्यू अब 3,995 मिमी लंबी, 1,800 मिमी चौड़ी और 1,665 मिमी ऊंची है, जिसका व्हीलबेस 2,520 मिमी है. यानी इसकी कुल लंबाई 48 मिमी, चौड़ाई 30 मिमी और व्हीलबेस 20 मिमी बढ़ गया है, जिससे केबिन में बेहतर जगह मिलती है.

कलर ऑप्शन: यह आठ रंग विकल्पों में उपलब्ध है, जिनमें मिस्टिक सैफायर, ड्रैगन रेड, हेज़ल ब्लू, टाइटन ग्रे, एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और दो डुअल-टोन विकल्प शामिल हैं.

वेन्यू N लाइन: स्पोर्टी N लाइन वेरिएंट में रीडिज़ाइन किया गया ग्रिल, ट्विक्ड बम्पर, डुअल-रिज स्पॉइलर, लाल एक्सेंट और डुअल एग्जॉस्ट टिप्स मिलते हैं.

फीचर्स और इंटीरियर अपग्रेड

केबिन के अंदर भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे यह और अधिक प्रीमियम लगता है.

हाई-टेक केबिन: इंटीरियर में दोहरी 12.3-इंच स्क्रीन (इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए), एक नया तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और अधिक फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं.

प्रीमियम कम्फर्ट: इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, दो-स्टेप में झुकने वाली रियर सीट्स (two-step reclining rear seats), रियर विंडो सनशेड और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.

केबिन थीम: स्टैंडर्ड वेन्यू में डुअल-टोन ब्लू और बेज केबिन थीम है, जबकि N लाइन में लाल कंट्रास्ट स्टिचिंग और लाल एम्बिएंट लाइटिंग के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर मिलता है.

सेफ्टी और ADAS: नई वेन्यू में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट दिया गया है. ADAS फीचर्स में लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल और पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट शामिल हैं.

अन्य सेफ्टी फीचर्स: इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, सराउंड व्यू मॉनिटर और रोलओवर सेंसर भी मिलते हैं.

इंजन और गियरबॉक्स

नई वेन्यू में तीन इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल है, जो 83bhp की पावर और 114Nm का टॉर्क देता है, यह 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) के साथ आता है और 18.05kmpl का माइलेज देता है. दूसरा इंजन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल है, जो 120bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क देता है, यह 6-स्पीड MT या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) के विकल्प में उपलब्ध है और क्रमशः 20kmpl और 18.74kmpl का माइलेज देता है. तीसरा इंजन 1.5-लीटर डीज़ल है, जो 116bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है, जिसे अब 6-स्पीड मैनुअल (MT) और ऑटोमैटिक (AT) दोनों विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जो क्रमशः 20.90kmpl और 17.90kmpl का माइलेज देते हैं.