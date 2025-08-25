लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Hyundai की यह कार, पैनोरामिक सनरूफ के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स

Hyundai Venue Facelift: आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन कार लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है. हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो Hyundai Venue Facelift है. कंपनी इस कार की रोड टेस्टिंग कर रही है, जिसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी जल्द भारत में इस कार को पेश कर सकती है. आइए जानते हैं कि टेस्टिंग के दौरान क्या कुछ नजर आया.

Hyundai Venue Facelift इंजन

रिपोर्ट के मुताबिक Hyundai Venue Facelift की टेस्टिंग की जा रही है. इस कार की टेस्टिंग के दौरान कुछ फीचर्स सामने आए हैं. इस कार में 10.25 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले दिया जा सकता है. इतना ही नहीं कुछ फीचर्स को क्रेटा कार से भी लेकर जोड़ा जा सकता है. आपको बता दें कि Venue Facelift कार में 1.2 लीटर का टर्बो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, तो वहीं 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी देखने को मिलता है.

हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट कार के फीचर्स

हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में कर्व्ड डिस्प्ले, ADAS, वायरलैस फोन चार्जर, एंड्राइड ऑटो/एप्पल कार प्ले, एबीएस, EBD, एयरबैग्स, पैनोरामिक सनरूफ, एंबिएंट लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट, LED हेडलाइट्स और आइसोफिक्स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. जिसके बाद यह कार काफी फीचर स्टिक हो गई है.

कब होगी लॉन्च

हालांकि, Hyundai Venue Facelift भारतीय बाजार में कब लॉन्च की जाएगी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन उम्मीद यह लगाई जा रही है कि फेस्टिव सीजन तक इसे लॉन्च किया जा सकता है