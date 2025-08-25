लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Hyundai की यह कार, पैनोरामिक सनरूफ के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स
Advertisement
trendingNow12896431
Hindi Newsऑटोमोबाइल

लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Hyundai की यह कार, पैनोरामिक सनरूफ के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स

Hyundai Venue Facelift: कार को लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. कंपनी जल्द इस कार को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. आइए जानते हैं विस्तार से इस कार के बारे में.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Hyundai की यह कार, पैनोरामिक सनरूफ के साथ मिलेंगे कई दमदार फीचर्स

Hyundai Venue Facelift: आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन कार लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है. हम जिस कार की बात कर रहे हैं वो Hyundai Venue Facelift है. कंपनी इस कार की रोड टेस्टिंग कर रही है, जिसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी जल्द भारत में इस कार को पेश कर सकती है. आइए जानते हैं कि टेस्टिंग के दौरान क्या कुछ नजर आया.

fallback

Hyundai Venue Facelift इंजन

रिपोर्ट के मुताबिक Hyundai Venue Facelift की टेस्टिंग की जा रही है. इस कार की टेस्टिंग के दौरान कुछ फीचर्स सामने आए हैं. इस कार में 10.25 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले दिया जा सकता है. इतना ही नहीं कुछ फीचर्स को क्रेटा कार से भी लेकर जोड़ा जा सकता है. आपको बता दें कि Venue Facelift कार में 1.2 लीटर का टर्बो  नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, तो वहीं 1.5 लीटर का  डीजल इंजन भी देखने को मिलता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की पहली इलेक्ट्रिक SUV E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू, जानें कब होगी लॉन्च

हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट कार के फीचर्स

हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में कर्व्ड डिस्प्ले, ADAS, वायरलैस फोन चार्जर, एंड्राइड ऑटो/एप्पल कार प्ले, एबीएस, EBD, एयरबैग्स, पैनोरामिक सनरूफ,  एंबिएंट लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट, LED हेडलाइट्स और आइसोफिक्स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. जिसके बाद यह कार काफी फीचर स्टिक हो गई है. 

यह भी पढ़ें: Honda Elevate vs Grand Vitara: कौन सी SUV है आपके लिए बेस्ट? जानें फीचर्स, इंजन और कीमत

कब होगी लॉन्च

हालांकि, Hyundai Venue Facelift भारतीय बाजार में कब लॉन्च की जाएगी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन उम्मीद यह लगाई जा रही है कि फेस्टिव सीजन तक इसे लॉन्च किया जा सकता है

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Hyundai Venue Faceliftvenue road testing

Trending news

लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
;