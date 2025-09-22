नई Hyundai Venue N Line टेस्टिंग के दौरान आई नजर, जल्द करेगी भारत में एंट्री

Hyundai Venue N Line: हुंडई अपने भारतीय पोर्टफोलियो में नई वेन्यू एन लाइन को शामिल करने पर काम कर रही है. वेन्यू के लेटेस्ट वर्ज़न को पहले भी टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, लेकिन अब हमें इस एसयूवी के स्पोर्टी वर्ज़न, यानी हुंडई वेन्यू एन लाइन की पहली झलक देखने को मिली है. नई हुंडई वेन्यू एन लाइन को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके जल्द ही, संभवतः अक्टूबर में, लॉन्च होने के संकेत मिलते हैं.

हुंडई वेन्यू एन लाइन टेस्टिंग गाड़ी को चारों ओर से भारी आवरण में देखा गया; हालाँकि, इससे स्पोर्टी वेन्यू के नए वर्ज़न से अपेक्षित कुछ डिज़ाइन तत्वों का पता चला. स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि अपडेटेड वेन्यू एन लाइन में पूरी चौड़ाई वाले लाइट बार, सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स और लो-सेट एलईडी हेडलैंप होंगे. पीछे की तरफ, एसयूवी में पतली एलईडी टेललाइट्स और डुअल एग्जॉस्ट टिप्स देखे गए हैं, जो स्टैंडर्ड वेन्यू और वेन्यू एन लाइन को अलग करते हैं.

हालाँकि स्पाई तस्वीरों में अपडेटेड वेन्यू एन लाइन के इंटीरियर की झलक नहीं दिखती, लेकिन वेन्यू फेसलिफ्ट की पहले देखी गई टेस्ट गाड़ी में नए डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा घुमावदार डिस्प्ले लगा हुआ था जिसमें दो स्क्रीन थीं। नई वेन्यू एन लाइन अपने मानक संस्करण की तुलना में कुछ अलग हाइलाइट्स के साथ आएगी, जिसमें सीटों और स्टीयरिंग व्हील पर कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग के साथ डार्क अपहोल्स्ट्री होगी, जैसा कि मौजूदा संस्करण में उपलब्ध है।

नई हुंडई वेन्यू एन लाइन में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, और इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा, जो क्रमशः 118 hp और 172 Nm का अधिकतम पावर और टॉर्क आउटपुट देने में सक्षम है।