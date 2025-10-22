Advertisement
नई Hyundai Venue N Line टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानें इस बात कौन सी खासियतें होंगी शामिल

Hyundai Venue N Line: साइड से देखने पर, नई एन लाइन में ताज़े ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट के साथ आकर्षक लाल हाइलाइट्स दिखाई देते हैं. व्हील्स एक नए डिज़ाइन को स्पोर्ट करते हैं, और उनके हब कैप्स पर अब हुंडई के प्रतीक (emblem) की जगह N लोगो लगा हुआ है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:52 PM IST
नई Hyundai Venue N Line टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानें इस बात कौन सी खासियतें होंगी शामिल

Hyundai Venue N Line: हुंडई अपने वैश्विक पोर्टफोलियो में विविधता लाने की तैयारी कर रही है, और इसका अगला कदम हुंडई वेन्यू एन लाइन का अपडेटेड वर्जन है. वेन्यू एसयूवी का यह स्पोर्टी संस्करण अब बिना किसी आवरण (undisguised) के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके बाहरी डिज़ाइन और तत्वों की स्पष्ट झलक मिलती है.

फ्रंट डिज़ाइन और लाइटिंग
कार के फ्रंट की बात करें तो, नई वेन्यू एन लाइन में अल्कज़ार (Alcazar) से प्रेरित आयताकार ग्रिल देखी गई है. जबकि LED हेडलाइट्स मौजूदा मॉडल से ली गई लगती हैं. LED DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) के बीच चल रहा एक ग्लास पैनल इसे एक विशिष्ट पहचान देता है. इस मजबूत दिखने वाले लाइट सेटअप और ग्रिल को नीचे की ओर एक ताज़ा बम्पर द्वारा पूरक (complement) किया गया है, जो इस स्पोर्टी वेन्यू के लुक को और भी आकर्षक बनाता है.

साइड प्रोफाइल और स्पोर्टी डिटेल्स
साइड से देखने पर, नई एन लाइन में ताज़े ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट के साथ आकर्षक लाल हाइलाइट्स दिखाई देते हैं. व्हील्स एक नए डिज़ाइन को स्पोर्ट करते हैं, और उनके हब कैप्स पर अब हुंडई के प्रतीक (emblem) की जगह N लोगो लगा हुआ है. इसके अलावा, सामान्य काले रंग के बजाय, बॉडी क्लैडिंग को अब वाहन के समान शेड में खत्म (finished) किया गया है, जिससे यह अधिक प्रीमियम और एकीकृत (integrated) दिखती है.

रियर सेक्शन और इंजन
पीछे का हिस्सा मौजूदा वेन्यू एन लाइन मॉडल के डिज़ाइन को आगे बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है. हालांकि, इसमें एक स्पोर्टी रूफ रेल और काले तथा सिल्वर इन्सर्ट वाला एक ताज़ा बम्पर जोड़ा गया है, जो इसके मजबूत अनुपात को बढ़ाता है.

यह उम्मीद की जा रही है कि नई हुंडई वेन्यू एन लाइन मैकेनिकल रूप से अपरिवर्तित रहेगी. इसमें मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा. यह इंजन 118 hp की अधिकतम शक्ति और 172 Nm का टॉर्क आउटपुट देने में सक्षम है.

