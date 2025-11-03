Advertisement
trendingNow12986151
Hindi Newsऑटोमोबाइल

New-Gen Hyundai Venue इस हफ्ते करेगी धमाकेदार एंट्री, डिजाइन और फीचर देख दीवाने हो जाएंगे ग्राहक

New-Gen Hyundai Venue: नई जनरेशन वाली Venue को ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव देने के लिए कई अत्याधुनिक फीचर्स से लैस किया गया है. बाहरी हिस्से में, इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs, क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, और होराइजन LED टेल लैंप जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New-Gen Hyundai Venue इस हफ्ते करेगी धमाकेदार एंट्री, डिजाइन और फीचर देख दीवाने हो जाएंगे ग्राहक

New-Gen Hyundai Venue: भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, हुंडई मोटर्स इस हफ्ते नई जनरेशन Hyundai Venue को औपचारिक रूप से लॉन्च करने की तैयारी में है. Venue, जो पहले से ही एक लोकप्रिय मॉडल है, अब कई महत्वपूर्ण बदलावों और अपग्रेड के साथ आ रही है. लॉन्च से पहले, कंपनी ने इस नई एसयूवी के फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन्स और सुरक्षा पहलुओं की जानकारी शेयर की है, जिससे ग्राहकों और ऑटो उत्साही लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है. यह नया मॉडल इस सेगमेंट में मुकाबला और कड़ा कर देगा.

आकर्षक फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर
नई जनरेशन वाली Venue को ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव देने के लिए कई अत्याधुनिक फीचर्स से लैस किया गया है. बाहरी हिस्से में, इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs, क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, और होराइजन LED टेल लैंप जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं. केबिन के अंदर, एसयूवी डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले के साथ आती है, जो इसे सेगमेंट में खास बनाती है. इसके अतिरिक्त, डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स, और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इसके प्रीमियम और आरामदायक इंटीरियर को और बढ़ाते हैं.

ADAS समेत 65+ सेफ्टी फीचर्स
सुरक्षा के मामले में, नई Venue को कोई समझौता नहीं करते हुए डिजाइन किया गया है. हुंडई ने इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) तकनीक को शामिल किया है, जो ड्राइविंग को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, इसमें उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग किया गया है और यह छह एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), एचएसी (हिल असिस्ट कंट्रोल), और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे 33 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है. कुल मिलाकर, एसयूवी में 65 से अधिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दमदार और बहुमुखी इंजन विकल्प
परफॉर्मेंस के मामले में, नई Venue तीन अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ ग्राहकों को विकल्प देती है. पेट्रोल इंजन में दो विकल्प हैं: एक 1.2 लीटर MPi इंजन (61 kW पावर) जो केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और एक शक्तिशाली 1.0 लीटर टर्बो इंजन (88.3 kW पावर) जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल, ISG, और 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. इसके अलावा, डीजल प्रेमियों के लिए 1.5 लीटर U2 CRDi इंजन (85 kW पावर) दिया गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कड़ा मुकाबला
नई जनरेशन Hyundai Venue की लंबाई 3995 एमएम, चौड़ाई 1800 एमएम, और ऊंचाई 1665 एमएम है, जो इसे सेगमेंट की अन्य एसयूवी से टक्कर लेने के लिए तैयार करती है. भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद, इसका सीधा और कड़ा मुकाबला प्रमुख मॉडलों जैसे Maruti Brezza, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, और Tata Nexon के साथ होगा. उन्नत फीचर्स, दमदार इंजन विकल्प, और उच्च सुरक्षा मानकों के साथ, हुंडई Venue कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद कर रही है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

New-Gen Hyundai Venue

Trending news

'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
LIVE: खालिद और शरजील के लिए बड़ा दिन, दिल्ली पुलिस आज बोलेगी तो क्या SC देगा जमानत?
2020 Delhi riots
LIVE: खालिद और शरजील के लिए बड़ा दिन, दिल्ली पुलिस आज बोलेगी तो क्या SC देगा जमानत?
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब