Hyundai Venue Vs Renault Kiger : कौन सी बजट एसयूवी है असली किंग?

Car Tips and Tricks: हुंडई ने नई जेनरेशन वेन्यू को फीचर्स के मामले में काफी दमदार बनाया है. इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, साथ ही रियर में होराइजन LED टेल लैंप मिलते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:47 AM IST
Car Tips and Tricks: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में सब-फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाने के लिए, हुंडई ने हाल ही में नई जेनरेशन वेन्यू को लॉन्च किया है, जिसका सीधा और कड़ा मुकाबला Renault Kiger फेसलिफ्ट से होने वाला है. एक तरफ हुंडई की प्रीमियम अपील है, तो दूसरी तरफ रेनो का किफ़ायती और दमदार पैकेज. लेकिन इन दोनों में से आपके लिए कौन-सी एसयूवी बेहतर विकल्प हो सकती है? आइए जानते हैं इन दोनों एसयूवी के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में ताकि आप एक सही फैसला ले सकें.

फीचर्स के मामले में कौन किस पर भारी?
हुंडई ने नई जेनरेशन वेन्यू को फीचर्स के मामले में काफी दमदार बनाया है. इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, साथ ही रियर में होराइजन LED टेल लैंप मिलते हैं, जो इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं. अंदर की तरफ, इसमें डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले (सेगमेंट में पहली बार), डुअल-टोन लेदर सीट्स, 2-स्टेप रियर सीट्स, इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये सब वेन्यू को एक प्रीमियम और टेक-सेवी फील देते हैं.

वहीं, Renault Kiger भी फीचर्स की लिस्ट में पीछे नहीं है. इसमें एलईडी हेडलाइट और टेल लाइट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, एंबिएंट लाइट, सात इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जैसे उपयोगी फीचर्स मिलते हैं. साथ ही, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट, और एक 360 डिग्री कैमरा (जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है) भी इसमें शामिल हैं. Kiger का 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है. फीचर्स के मामले में, वेन्यू अधिक लक्ज़री और बड़ी स्क्रीन का अनुभव देती है, जबकि काइगर 360 डिग्री कैमरा जैसे व्यावहारिक फीचर्स पर ध्यान केंद्रित करती है.

इंजन और परफॉर्मेंस कैसी है?
हुंडई वेन्यू में पेट्रोल के दो इंजन विकल्प दिए गए हैं. इसका 1.2 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन 61 किलोवाट की पावर और 114.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो केवल पांच-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. यह इंजन रोजमर्रा के सिटी ड्राइव के लिए काफी अच्छा है.

रेनो काइगर में दो इंजन विकल्प मिलते हैं: एक 1.0 लीटर नेचुरल एस्पिरेटिड और एक 1.0 लीटर टर्बो इंजन. इसका नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन 72 पीएस की पावर देता है, जबकि टर्बो इंजन 96 पीएस की पावर और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है. खास बात यह है कि काइगर में मैनुअल के साथ-साथ एएमटी (AMT) और सीवीटी (CVT) जैसे कई ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं, जो ग्राहकों को अधिक विकल्प प्रदान करते हैं. परफॉर्मेंस के मामले में, काइगर का टर्बो इंजन विकल्प थोड़ा अधिक दमदार महसूस हो सकता है.

कीमत का अंतर कितना है?
कीमत के मामले में दोनों एसयूवी में एक बड़ा अंतर है. हुंडई की नई जेनरेशन वेन्यू 7.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की गई है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 15.69 लाख रुपये तक जाता है.

इसके विपरीत, Renault Kiger बहुत अधिक किफायती शुरुआती कीमत के साथ आती है, जो मात्र 5.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट 10.34 लाख रुपये तक जाता है. इस बड़े कीमत अंतर को देखते हुए, Renault Kiger स्पष्ट रूप से अधिक बजट-अनुकूल विकल्प है.

आपके लिए कौन-सी SUV बेहतर?
अगर आप एक प्रीमियम लुक, बड़े और एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स (जैसे कर्व्ड डिस्प्ले) और बेहतर बिल्ट-क्वालिटी वाली एसयूवी चाहते हैं, जिसके लिए आप ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो नई Hyundai Venue आपके लिए बेहतर विकल्प है.

लेकिन, अगर आप सबसे किफायती कीमत पर एक सब-फोर मीटर एसयूवी, दमदार टर्बो इंजन विकल्प, और 360 डिग्री कैमरा जैसे व्यावहारिक फीचर्स चाहते हैं, और आपका बजट सीमित है, तो Renault Kiger आपके लिए एक उत्कृष्ट और मूल्य-वर्धित (Value-for-Money) विकल्प हो सकता है.

