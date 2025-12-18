Hyundai Verna Facelift 2026: नए अवतार में वापसी को तैयार वरना, इन खासियतों से होगी लैस

Advertisement
Hyundai Verna Facelift 2026: नई वरना का लुक इस बार काफी हद तक हुंडई की नई ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज से इन्सपायर्ड होगा. स्पाई इमेज से कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जिनके आधार पर बड़ी खासियतें दी जा सकती हैं. 

Dec 18, 2025
Hyundai Verna Facelift 2026: हुंडई की सबसे चर्चित मिड-साइज सेडान, वरना (Verna), एक बार फिर अपने नए फेसलिफ्ट अवतार के साथ सुर्खियां बटोर रही है. हाल ही में इस कार को भारत और दक्षिण कोरिया की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालांकि कार पूरी तरह कवर थी, लेकिन इसके बावजूद कई अहम बदलावों के संकेत मिले हैं, जो इसे मौजूदा मॉडल से कहीं अधिक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं.

डिजाइन में क्या होगा खास?
नई वरना का लुक इस बार काफी हद तक हुंडई की नई ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज से इन्सपायर्ड होगा. स्पाई इमेज से कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, जिनके आधार पर बड़ी खासियतें दी जा सकती हैं. फ्रंट में रिवाइज्ड ग्रिल, नए DRL सिग्नेचर और वर्टिकल LED हेडलैंप्स देखने को मिलेंगे साथ ही कार के पीछे कनेक्टेड LED टेललैंप्स को नए ग्राफिक्स के साथ पेश किया जाएगा, जो इसे और भी शार्प लुक देंगे. साइड प्रोफाइल में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन नए अलॉय व्हील्स इसकी स्पोर्टी अपील को बढ़ाएंगे. असली जादू कार के अंदर देखने को मिलेगा. फेसलिफ्ट मॉडल में हुंडई अपनी नई डुअल-स्क्रीन कर्व्ड डिस्प्ले दे सकती है, जिसमें 12.3-इंच के दो बड़े डिस्प्ले (इंफोटेनमेंट और क्लस्टर) शामिल होंगे.

इसके अलावा इसमें नई 'वेन्यू' जैसा D-कट स्टीयरिंग व्हील और स्लिम डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा. नए रंगों (बेज और डुअल-टोन) के साथ सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा. मौजूदा वरना पहले से ही 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग के साथ भारत की सबसे सुरक्षित सेडान में से एक है. नए मॉडल में रडार और सेंसर को और भी सटीक बनाया जाएगा ताकि सेफ्टी फीचर्स पहले से बेहतर काम करें.

इंजन और पावर 
हुंडई अपने भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (115 PS) और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160 PS) को बरकरार रखेगी. इसमें मैनुअल, IVT और DCT गियरबॉक्स के विकल्प मिलते रहेंगे.

लॉन्च टाइमलाइन
जानकारों का मानना है कि हुंडई 2025 के मध्य तक इसका ग्लोबल अनावरण करेगी, जबकि भारत में इसकी ग्रैंड एंट्री 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है. ग्राहकों को एक बेहतरीन पावर फ़ील देने के लिए इस कार को डिजाइन किया गया है. 

विशेष नोट: अगर आप एक ऐसी सेडान का इंतजार कर रहे हैं जो लुक्स में बोल्ड और फीचर्स में स्मार्ट हो, तो नई वरना का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्या आप हुंडई वरना के नए फीचर्स की तुलना इसके प्रतिस्पर्धियों (जैसे Honda City या VW Virtus) से करना चाहेंगे?

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Hyundai Verna Facelift 2026

