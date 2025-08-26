IAA म्यूनिख 2025: Skoda पेश करेगी Octavia EV, मिलेगा स्पोर्टी लुक और एडवांस फीचर्स

Skoda Octavia Teaser: स्कोडा अपनी नई Octavia इलेक्ट्रिक कार को सितंबर 2025 में होने वाले म्यूनिख IAA शो में विजन ओ वैगन कॉन्सेप्ट पर पेश करने का प्लान कर रही है, जिसे लेकर कंपनी ने एक टीजर भी जारी कर दिया है. आइए जानते हैं इस कार के बारे में...
Skoda Octavia Teaser: सितंबर 2025 में होने वाले म्यूनिख IAA शो में स्कोडा अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Octavia को पेश करेगी. कंपनी की यह कार विजन ओ वैगन कॉन्सेप्ट पर होगी. इस कार में कई सारे नए फीचर्स को जोड़ा गया है, जो इसे बाकी इलेक्ट्रिक कारों से अलग बनाते हैं. स्कोडा ने हाल ही में अपनी नई कार का टीजर जारी किया है. कंपनी के द्वारा जारी इस टीजर में कार की इंटीरियर और एक्सटीरियर की हल्की झलक दिखाई गई है. आइए जानते हैं कि कार के टीजर में क्या कुछ दिखा.
Skoda ने अपनी नई कार Octavia का टीजर जारी किया है. इस टीजर में साफ देखा जा रहा है कि कनेक्टेड विंडस्क्रीन और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. हालांकि, कार में बड़ी टच स्क्रीन भी दिया जा सकता है. टीजर में कार के कई सारे टिकाऊ पार्ट्स को भी देखा गया है. इस कार में 3D- प्रिंटेड हेडरेस्ट देखने को मिल रहा है. इस कार में कई सारे नए फीचर्स को भी जोड़ा गया है.
स्कोडा के द्वारा जारी टीजर में कार की बाहरी झलक देखने को मिल रही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कार का नेक्स्ट-जनरेशन इलेक्ट्रिक ऑक्टाविया का डिजाइन पहले से पूरी तरह अलग है. इस कार में आपको पीछे की ओर से झुकी हुई विंडशील्ड और रूफलाइन देखने को मिल रही है, जो इसे काफी स्पोर्टी लुक दे रही है.
इसके अलावा इस कार में एलईडी DRLs, टर्न सिग्नल वाले ORVM और एक रूफ-माउंटेड स्पॉयलर को जोड़ा गया है, जो इसे अलग बनाते हैं. हालांकि कंपनी इस कार को कब लॉन्च करेगी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस कार को साल 2029 तक भारतीय बाजार में पेश कर सकती है.