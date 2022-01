'बेस्ट' बसें याद हैं ना? होने जा रहा बड़ा बदलाव, एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल नया

नई दिल्लीः पुराने समय में जिन लोगों ने मुंबई देखा है उन्हें सड़कों पर एक शानदार डबल-डेकर बस जरूर देखने को मिली होगी. इसका नाम बेस्ट हुआ करता था. अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके बताया कि अब बेस्ट की ये डबल-डेकर बसें इलेक्ट्रिक अवतार में वापसी करने वाली हैं और जल्द ही ऐसी 900 बसों को शहर में चलाया जाने लगेगा. आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर कहा, “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मैं निजी तौर पर मुंबई की आइकॉनि डबल-डेकर बसों की वापसी पर काम कर रहे हैं.”

The BEST double-decker, now electric!

CM Uddhav Thackeray and I have been personally keen on reviving Mumbai’s iconic double-decker buses. pic.twitter.com/lQkjvKlVgh

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 27, 2022