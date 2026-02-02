50 हजार है मंथली सैलरी तो कौन सी कार आपके लिए रहेगी बेस्ट, एक मिनट में जान लें

Advertisement
Car Tips and Tricks: 50 हजार की सैलरी में आपको ऐसी कार चुननी चाहिए जिसकी ऑन-रोड कीमत 6 लाख से 8 लाख रुपये के बीच हो. फाइनैशियल डिसिप्लिन के हिसाब से आपकी कार की मंथली EMI आपकी इन-हैंड सैलरी के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:02 AM IST
Car Tips and Tricks: अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, तो आपको कार खरीदने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ये सिर्फ तब ही हो सकता है जब आपने सही से प्लानिंग की हो. फ़ाईनैस एक्सपर्ट अक्सर 20/4/10 का नियम अपनाने की सलाह देते हैं, जिसके अनुसार आपको अपनी कुल आय का एक सीमित हिस्सा ही कार पर खर्च करना चाहिए ताकि आपकी बचत पर आंच न आए.

1. बजट और फाइनेंस का गणित
50 हजार की सैलरी में आपको ऐसी कार चुननी चाहिए जिसकी ऑन-रोड कीमत 6 लाख से 8 लाख रुपये के बीच हो. फाइनैशियल डिसिप्लिन के हिसाब से आपकी कार की मंथली EMI आपकी इन-हैंड सैलरी के 20% (यानी 10,000 रुपये) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आप लगभग 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं और 5 साल के लिए लोन लेते हैं, तो आप आसानी से इस बजट की कार मैनेज कर पाएंगे.

2. सबसे किफायती ऑप्शन
अगर आप अपनी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, तो Maruti Alto K10 या Renault Kwid बेहतरीन विकल्प हैं. इनकी ऑन-रोड कीमत कम है और EMI भी 6,000 से 8,000 रुपये के बीच बैठती है. ये कारें न केवल बजट में फिट आती हैं, बल्कि इनका मेंटेनेंस और माइलेज भी आपकी मंथली सेविंग्स को सुरक्षित रखता है.

3. फैमिली के लिए बेस्ट
थोड़ा बेहतर कंफर्ट और स्पेस के लिए आप Maruti WagonR या Tata Tiago की ओर जा सकते हैं. वैगन-आर अपनी जगह और माइलेज के लिए मशहूर है, जबकि टियागो आपको बेहतरीन सेफ्टी (4-स्टार रेटिंग) प्रदान करती है. 50 हजार की सैलरी में इन कारों का टॉप मॉडल या मिड-वेरिएंट आपके बजट के लिए सबसे 'वैल्यू फॉर मनी' सौदा साबित होता है.

4. प्रीमियम फील और फीचर्स
यदि आप स्टाइल और लेटेस्ट फीचर्स के शौकीन हैं, तो Hyundai Grand i10 Nios या Maruti Swift को चुन सकते हैं. इनका इंटीरियर प्रीमियम है और ड्राइविंग अनुभव भी शानदार है. हालांकि, इनका टॉप मॉडल आपके बजट को थोड़ा खींच सकता है, इसलिए इनका मैग्ना या VXI जैसे मिड-वेरिएंट लेना समझदारी होगी ताकि आपकी EMI 10-11 हजार के दायरे में रहे.

5. माइक्रो-SUV का नया ट्रेंड
आजकल Tata Punch और Hyundai Exter जैसी माइक्रो-SUVs काफी लोकप्रिय है. अगर आप ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलते हैं या आपको SUV जैसा लुक पसंद है, तो ये कारें 7 से 8 लाख के बजट में फिट बैठती हैं. इनकी EMI थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन इनकी मजबूती और रोड प्रेजेस इसे 50 हजार सैलरी वालों के लिए एक बेहतरीन 'लाइफस्टाइल चॉइस' बनाती है.

