ये लोग भूल से भी ना खरीदें Mahindra Thar, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा

Mahindra Thar: Mahindra Thar मुख्य रूप से एक हार्डकोर ऑफ-रोडर (Hardcore Off-Roader) और लाइफस्टाइल व्हीकल (Lifestyle Vehicle) है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इसकी दमदार रोड प्रेजेंस (Road Presence), ऑफ-रोड क्षमता और रफ-एंड-टफ स्टाइलिंग को पसंद करते हैं.

Mahindra Thar किसे नहीं खरीदनी चाहिए?

अगर आपकी अपेक्षाएँ एक सामान्य फैमिली एसयूवी या कम्फर्ट-ओरिएंटेड कार की हैं, तो आपको Mahindra Thar खरीदने से पहले दोबारा सोचना चाहिए.

ये कुछ ऐसी अपेक्षाएँ हैं जिनके होने पर आपको Thar नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है:

1. कम्फर्ट और आरामदायक राइड एक्सपेक्टेशन

सख्त सस्पेंशन और उछाल भरी राइड: Thar का सस्पेंशन ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया गया है, जो काफी सख्त (Stiff) होता है. सामान्य शहर या हाईवे की सड़कों पर, खासकर खराब सड़कों पर, इसमें साइड-टू-साइड मूवमेंट और उछाल (Bouncy Ride) महसूस होती है.

निष्कर्ष: यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा या रोजमर्रा के सफर के लिए आरामदायक और स्मूथ राइड चाहिए, तो यह आपके लिए नहीं है.

2. फैमिली या प्रैक्टिकल रोजमर्रा की कार वाली एक्सपेक्टेशन

2-डोर डिज़ाइन: Thar (3-डोर वर्जन) में केवल दो दरवाजे होते हैं, जिससे पीछे की सीट पर बैठना और उतरना (Ingress/Egress) बच्चों या बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है.

सीमित बूट स्पेस और स्टोरेज: इसमें सामान रखने के लिए बूट स्पेस बहुत कम होता है, और केबिन में भी छोटे-मोटे सामान रखने की जगह (स्टोरेज स्पेस) सीमित है.

पीछे की सीट का कम्फर्ट: पीछे की सीटें आरामदायक नहीं होतीं और लंबे सफर के लिए उपयुक्त नहीं हैं, साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए विजिबिलिटी भी कम होती है.

निष्कर्ष: अगर आप इसे परिवार के लिए एकमात्र कार या रोजमर्रा के कामों (जैसे शॉपिंग या स्कूल ड्रॉप) के लिए एक प्रैक्टिकल कार के तौर पर देख रहे हैं, तो यह सही विकल्प नहीं है.

3. हाई माइलेज एक्सपेक्टेशन

कम माइलेज: इसके पावरफुल पेट्रोल और डीज़ल इंजन, और भारी बॉडी-ऑन-फ्रेम कंस्ट्रक्शन के कारण, Thar का माइलेज तुलनात्मक रूप से कम होता है. खासकर पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट में माइलेज कम मिलता है.

निष्कर्ष: यदि आपकी प्राथमिकता सर्वोत्तम ईंधन दक्षता (Best Fuel Efficiency) और पेट्रोल पंप पर कम खर्च करना है, तो बाजार में अन्य कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं.

4. प्रीमियम फीचर्स और फिनिश एक्सपेक्टेशन

कम फीचर्स: अपनी कीमत के मुकाबले, Thar में कई ऐसे आधुनिक फीचर्स की कमी महसूस होती है जो अन्य सममूल्य की SUVs (जैसे क्रेटा, सेल्टोस या XUV700) में मिलते हैं, जैसे - 360-डिग्री कैमरा, ऑटो हेडलैंप/वाइपर, आदि.

केबिन की क्वालिटी: हालांकि इंटीरियर अब पहले से बेहतर है, लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धी कारों की तरह इसमें प्रीमियम और सॉफ्ट-टच फिनिशिंग या उच्च स्तरीय नॉइज़ इंसुलेशन (Sound Insulation) नहीं मिलती.

निष्कर्ष: यदि आप एक फीचर-लोडेड और प्रीमियम फील वाली कार चाहते हैं, तो आपको निराशा हो सकती है.

Mahindra Thar एक बेहतरीन ऑफ-रोड मशीन है, जो "मज़े" के लिए खरीदी जाती है, न कि "प्रैक्टिकैलिटी" के लिए. अगर आप इसे एक फैमिली कार समझकर खरीद रहे हैं जिसमें अच्छा माइलेज मिले और सेडान जैसा कम्फर्ट मिलता है तो आपको पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए नहीं तो आपको लगेगा आपके पैसे बर्बाद हो गए हैं.