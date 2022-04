Buying Insurance: टू व्हीलर्स के लिए खरीदना चाह रहे हैं इंश्योरेंस, इन बातों का रखें ध्यान; होगा फायदा

Two Wheelers Best Insurance: आजकल टू व्हीलर सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा वाहन बन चुका है. ऐसे में इंश्योरेंस की अनदेखी करना जोखिम भरा हो सकता है. टू व्हीलर्स राइडर्स (Two Wheelers Riders) के लिए इंश्योरेंस न केवल फाइनेंस सिक्योरिटी मुहैया कराता है, बल्कि एक्सीडेंट के समय में भी जरूरी है.

टू व्हीलर से समय और पैसों की बचत

भारत की सड़कों की बात करें तो यहां सड़कों पर अधिकतर समय गाड़ियों की भरमार रहने से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है. ऐसे में टू व्हीलर वाहन लाखों लोगों की पसंद बन जाते हैं. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है. हालांकि, टू व्हीलर के लिए इंश्योरेंस करना महत्वपूर्ण हो जाता है. इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि कौन से बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी (Bike Insurance Policy) से किस तरह का फायदा मिल रहा है.

कस्टमाइज करें पॉलिसी

आप अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकते हैं. एक टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी कई तरह के कारकों पर निर्भर करती है. इनमें वाहन की इंजन क्षमता, निर्माण वर्ष, मॉडल और भौगोलिक स्थिति जैसी कई चीजें शामिल हैं. आप सभी ऐड-ऑन कवरों की लिस्ट हासिल कर सकते हैं और अलग-अलग बीमा कंपनियों (Insurance Companies) की ऑनलाइन तुलना कर सकते हैं.

कैशलेस क्लेम का फायदा

अपनी बाइक बीमा पॉलिसी के लिए कैशलेस क्लेम भी कर सकते हैं. अगर आपकी बीमा पॉलिसी आपको अपने टू व्हीलर के लिए कैशलेस दावा करने की अनुमति देती है तो बस इतना करना है कि वाहन को उस गैरेज में भेज दें, जिसका कंपनी के साथ टाई-अप हो. ऐसे में आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.

नई चाबी मिलेगी फ्री

अगर आपने अपने टू व्हीलर की चाबी खो दी है तो बीमा पॉलिसी के साथ इसका दावा कर सकते हैं. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में चाबी खोना सामान्य बात है. अगर आपके पास बीमा पॉलिसी है तो नई चाबी प्राप्त करने पर अतिरिक्त रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा. आपकी बीमा पॉलिसी में एक 'की प्रोटेक्ट' ऐड-ऑन ऑप्शन होता है, जो चोरी या क्षति के मामलों में खोई हुई चाबी की लागत को कवर करता है. इसके अलावा, कंपनी आपके टू व्हीलर के ताले और चाबी को बदलवाने की भी सुविधा देती है.

इंजन का कराएं बीमा

टू व्हीलर में इंजन बहुत महत्वपूर्ण और महंगा पार्ट है. एक बुनियादी बीमा योजना में इसे शामिल नहीं किया जाता है. हालांकि, आप निश्चित रूप से 'बाइक इंजन प्रोटेक्ट' ऐड-ऑन कवर खरीदकर पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकते हैं और इंजन का बीमा करवा सकते हैं.

एक्सीडेंट के समय कानूनी सुरक्षा

बीमा कवर के साथ, व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा भी मिलती है. बीमा पॉलिसी की एक खास बात यह है कि यह आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है. तीसरे पक्ष के साथ एक दुर्घटना और कानूनी मुद्दों की स्थिति में, बीमा पॉलिसी टू व्हीलर मालिकों के बचाव में आती हैं. ऐसे मामले में, एक तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी आपको कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करती है.

