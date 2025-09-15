IGNYTE ने उतारा धांसू विंटेज स्टाइल IGN-58 हेलमेट, एडवांस EPP टेक्नोलॉजी से मिलेगी दमदार सेफ्टी
IGNYTE ने उतारा धांसू विंटेज स्टाइल IGN-58 हेलमेट, एडवांस EPP टेक्नोलॉजी से मिलेगी दमदार सेफ्टी

IGNYTE IGN 58 Helmets Launch: IGN-58 हेलमेट 2,999 की कीमत पर उपलब्ध है और स्टाइलिश होने के साथ जोरदार सेफ्टी ऑफर करता है. 

 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 12:31 PM IST
IGNYTE IGN 58 Helmets Launch: दुनिया के सबसे बड़े हेलमेट निर्माताओं में से एक, स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड के प्रीमियम ब्रांड, इग्नाइट हेलमेट्स ने IGN-58 को लॉन्च कर दिया है. ये एक दमदार ओपन-फेस हेलमेट है जो रेट्रो-इंसपायर्ड है. इस हेलमेट का डिजाइन एक्सपैंडेड पॉलीप्रोपाइलीन (EPP) लाइनर तकनीक के साथ तैयार किया गया है. चलिए इस हेलमेट की खूबियों के बारे में जानते हैं. 

किन खासियतों से है लैस 

IGN-58 में एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन (EPS) लाइनर का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक की वजह से राइडर्स को सेफ़्टी का भरोसा मिलता है. IGN-58 में हाई-इम्पैक्ट वाला ABS शेल दिया गया है, इसके अलावा हेलमेट में ग्राहकों को डबल D-रिंग बकल सिस्टम और एक्सट्रूज़न-ग्रेड पॉलीकार्बोनेट से बना एक स्पेशल बबल वाइज़र मिल जाता है जो UV सुरक्षा और खरोंच-प्रतिरोधी फ़िनिश के साथ आता है.

शेल के अंडर, राइडर्स को एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-एलर्जिक पैडिंग, हवादार मेश पैनल और रिमूवेबल चीक पैड मिलेंगे जो लंबी राइड के लिए आराम और हाइजीन ऑफर करते हैं. हर हेलमेट प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आता है, जिसमें एक डस्ट-प्रूफ कैरी बैग और एक छोटा EPP हेलमेट मॉडल शामिल है जो इसके अंदर की बेहतरीन लाइनर तकनीक को दिखाता है.

पांच आकारों (540, 560, 580, 600 और 620 मिमी) और ग्यारह आकर्षक रंगों (सफ़ेद, डेज़र्ट स्टॉर्म, एथेना ग्रे, बैटल ग्रीन, चेस्टनट रेड, ब्लैक, स्क्वाड्रन ब्लू, डल स्लेट, डीप ग्रीन, आर्मडा ब्लू और रेडिच ब्लू) में उपलब्ध, IGN-58 में पांच बोल्ड ईगल डेकल संयोजन भी हैं, जो राइडर्स को बेहतरीन सेफ्टी की पेशकश करता है. आईएसआई (आईएस 4151:2015) और डीओटी (एफएमवीएसएस 218, यूएसए) प्रमाणन के तहत दोहरे समरूपित डुअल होमलोगेटेड अंडर सर्टिफिकेशन आईजीएन-58 विश्व स्तरीय सुरक्षा की गारंटी देता है और तीन साल की वारंटी द्वारा सपोर्टेड है, जो इग्नाइट की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के वादे को मजबूत करता है. केवल ₹2,999 की कीमत वाला IGN-58 किफायती मूल्य पर अगली पीढ़ी की EPP सुरक्षा तकनीक, प्रीमियम डिज़ाइन और वैश्विक प्रमाणन प्रदान करता है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

IGNYTE Helmets

