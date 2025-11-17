Advertisement
Hindi News

IGNYTE ने उतार IGN-16 बुलेटप्रूफ हेलमेट! सेफ्टी फीचर्स ऐसे कि एक्सिडेंट से मिलेगा फुल प्रोटेक्शन

IGNYTE IGN-16 Helmet: इस हेलमेट की कीमत 5,999 रुपये से शुरू है जिसमें आपको प्रीमियम सुरक्षा, मल्टी-इम्पैक्ट मजबूती और स्पोर्टी एयरोडायनामिक डिज़ाइन का जोरदार कॉम्बो देखने को मिल जाता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:47 PM IST
IGNYTE IGN-16  Helmet: Steelbird Hi-Tech India Ltd. के प्रीमियम ब्रांड IGNYTE ने अपना नया हाई-प्रोटेक्शन हेलमेट IGN-16 लॉन्च किया है. यह हेलमेट EPP मल्टी-इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीऔर Kevlar रिइनफोर्समेंट से लैस है ये वही Kevlar है जो बुलेटप्रूफ जैकेट और बैलिस्टिक हेलमेट में इस्तेमाल होता है, जिससे तेज़ और नुकीली वस्तुओं के प्रभाव से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. IGN-16 में PC-ABS शेल और EPP लाइनर है, जो झटके को सोखता है और अपनी शेप वापस पा लेता है, जिससे लंबे समय तक मल्टी-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन मिलता है. अंदरूनी हिस्सा एंटीमाइक्रोबियल, एंटी-एलर्जिक और ब्रीदेबल फैब्रिकसे बना है, जिसकी पैडिंग रिमूवेबल और वॉशेबल है. हेलमेट मेंएंटी-स्क्रैच UV-प्रोटेक्टेड पॉलीकार्ब वाइजर और Pinlock 30 एंटी-फॉग इनसर्ट शामिल है.

स्पोर्टी एयरोडायनामिक डिज़ाइन के साथ IGN-16 मेंमल्टीपल वेंट्स, वॉर्टेक्स जेनरेटर और रियर स्पॉइलर दिए गए हैं, ताकि एयरफ्लो और हाई-स्पीड स्थिरता बेहतर रहे. राइडर्स Double D-Ring और Micrometric Buckle में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. यह मॉडलISI (IS 4151:2015) + DOT (FMVSS 218 USA) ड्यूल-सर्टिफिकेशन के साथ आता है.

कस्टमाइज़ेशन रेंज:
Quantum Collection – 14 विकल्प
Steady Collection – 4 विकल्प
Monocolor – 17 विकल्प

साइज़ – 540, 560, 580, 600 & 620 mm
वज़न – 1750 ± 50 g
कीमत – ₹5,999
वारंटी – 3 साल

हर IGN-16 के साथ एक अतिरिक्त स्मोक वाइजर, उसका कवर, बालाक्लावा, स्पोर्ट्स चीक पैड्स, एक्स्ट्रा फिटिंग पैड्स, और EPP टेक्नोलॉजी दर्शाने वाला मिनिएचर मॉडल दिया जाता है. लॉन्च पर बोलते हुए, IGNYTE के डायरेक्टर श्री कशिश कपूर ने कहा: “IGN-16 में EPP मल्टी-इम्पैक्ट प्रोटेक्शन और Kevlar रिइनफोर्समेंट का संयोजन राइडर्स को अधिक आत्मविश्वास और आराम देता है. यह मॉडल सुरक्षित और प्रीमियम डिजाइन के प्रति IGNYTE की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. ” IGNYTE IGN-16 अब सभी अधिकृत IGNYTE और Steelbird डीलरशिप्स तथा प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. 

