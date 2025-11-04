IGNYTE ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे हल्का हेलमेट, वजन है कम लेकिन सेफ्टी है फुल

IGNYTE Helmet: इन हेलमेट्स को IGNYTE की विशेष 'बैलून मोल्डिंग टेक्नोलॉजी' का उपयोग करके बनाया गया है. एयरलाइट का अल्ट्रा-लाइट फाइबरग्लास कंपोजिट शेल एक उन्नत मोल्डिंग प्रक्रिया से विकसित किया गया है.
IGNYTE Helmet: स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड के प्रीमियम ब्रांड IGNYTE ने अपनी क्रांतिकारी एयरलाइट सीरीज़ लॉन्च की है, जिसके फ्लैगशिप मॉडल AI-10 और AI-14 को दुनिया के सबसे हल्के होमोलोगेटेड मोटरसाइकिल हेलमेट्स का दर्जा मिला है. ये हेलमेट्स यूरोप के कड़े ECE 22.06 और अमेरिका के DOT (FMVSS 218) जैसे वैश्विक सुरक्षा मानकों से प्रमाणित हैं. वज़न के मामले में ये अल्ट्रा-लाइट हेलमेट सेगमेंट में नया बेंचमार्क सेट करते हैं. ECE सर्टिफिकेशन के साथ सिर्फ 900 ग्राम और DOT सर्टिफिकेशन के साथ केवल 800 ग्राम. यह हल्कापन राइडर्स को 'जीरो-थकान' वाली राइडिंग का अनुभव देता है, जबकि सुपीरियर इम्पैक्ट प्रोटेक्शन भी सुनिश्चित करता है.
क्या हैं खासियतें
इन हेलमेट्स को IGNYTE की विशेष 'बैलून मोल्डिंग टेक्नोलॉजी' का उपयोग करके बनाया गया है. एयरलाइट का अल्ट्रा-लाइट फाइबरग्लास कंपोजिट शेल एक उन्नत मोल्डिंग प्रक्रिया से विकसित किया गया है, जो न्यूनतम वज़न पर असाधारण मज़बूती देता है. सुरक्षा को और बढ़ाते हुए, इसमें मल्टी-इम्पैक्ट एक्सपैंडेड पॉलीप्रोपाइलीन (EPP) लाइनर का उपयोग किया गया है. यह लाइनर पारंपरिक EPS लाइनर्स से कहीं अधिक एडवांस है, जो टक्कर की ऊर्जा को कुशलता से सोखकर, इम्पैक्ट के बाद रिबाउंड करता है और लंबे समय तक मल्टी-इम्पैक्ट सुरक्षा बनाए रखता है.
राइडर-केंद्रित डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए, एयरलाइट सीरीज़ में डबल डी-रिंग और माइक्रोमेट्रिक बकल दोनों तरह के लॉकिंग सिस्टम दिए गए हैं, ताकि राइडर्स अपनी ज़रूरत के अनुसार सुरक्षा या सुविधा चुन सकें. हेलमेट के अंदर आयातित, एंटी-एलर्जिक फ़ैब्रिक का उपयोग किया गया है, जो बदलने योग्य और धोने योग्य (washable) है, जिससे लंबे समय तक स्वच्छता और आराम बना रहता है. इसके अलावा, इसका ऑप्टिकल-ग्रेड पॉलीकार्बोनेट वाइज़र बिना किसी विकृति के साफ दृश्यता, खरोंच प्रतिरोध और UV सुरक्षा प्रदान करता है. डुअल-शेल साइज़िंग यह सुनिश्चित करती है कि हर सिर के आकार के लिए हेलमेट एकदम सही फिट और संतुलित लुक दे.
IGNYTE के निदेशक श्री कशिश कपूर ने लॉन्च पर कहा कि एयरलाइट सीरीज़ विश्व स्तरीय सुरक्षा, अल्ट्रा-लाइट इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक सामग्री का संयोजन है, जो एक बेजोड़ राइडिंग अनुभव प्रदान करता है. उन्होंने ज़ोर दिया कि IGNYTE का विज़न हमेशा आराम या स्टाइल से समझौता किए बिना सुरक्षा को ऊपर उठाना रहा है. AI-10 (ISI + DOT) की शुरुआती कीमत ₹6,649 और AI-14E (ISI + ECE 22.06) की कीमत ₹6,999 है. ये मॉडल भारत भर में सभी अधिकृत डीलरशिप और प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे.