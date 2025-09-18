Tesla Cybertruck की हेडलाइड ने कारवाई बेइज्जती, क्रैश टेस्ट में अच्छी रेटिंग के बाद भी हुआ काम खराब

Tesla Cybertruck Crash Test: हाईवे सेफ्टी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ने बुधवार को 2025 के अपनी टेस्टिंग को लेकर एक अपडेट जारी किया, जिसमें इस बार रिव्यू से गुज़र रहे सात इलेक्ट्रिक वाहनों के शुरुआती रिजल्ट बताए गए हैं. IIHS फिलहाल 2025 BMW i4, Chevrolet Blazer EV, Ford F-150 Lightning, Nissan Ariya, Tesla Cybertruck, Tesla Model 3 और Volkswagen ID Buzz की टेस्टिंग कर रहा है. इन इलेक्ट्रिक वाहनों में से Cybertruck और F-150 Lightning काफ़ी हद तक बराबरी पर हैं.

Lightning का सबसे कमज़ोर रिजल्ट नए मॉडरेट ओवरलैप टेस्ट में आया. ये सामने से होने वाली टक्कर होती है जिसमें हुड कान्टैक्ट (40%) काफी ज़्यादा है, जबकि पिछले कुछ समय से छोटे ओवरलैप परीक्षण चल रहे हैं. गैसोलीन से चलने वाली F-150 की तरह, लाइटनिंग को भी इस टेस्ट में फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर्स के लिए अच्छे रिजल्ट मिलने के बावजूद "मामूली" रेटिंग मिली है.

IIHS की रिलीज में कहा गया है कि "F-150 लाइटनिंग में, पीछे वाले डमी से लिए गए मेजरमेंट से न केवल चेस्ट में चोट लगने, बल्कि सिर या गर्दन में भी चोट लगने का खतरा पैदा हो जाता है. इसके अलावा, पीछे वाले डमी का लैप बेल्ट पेल्विस पर बेहतरीन पोजीशन से हटकर पेट पर आ गया, जिससे इंटरनल इंजरी का खतरा बढ़ जाता है. लाइटनिंग को अभी तक आगे या बगल से टक्कर के लिए रेटिंग नहीं दी गई है, लेकिन गैस एडिशन ने 2021 में दोनों परीक्षणों में लगभग सफलता प्राप्त की.

दूसरी ओर, टेस्ला साइबरट्रक ने मीडियम ओवरलैप टेस्ट में अच्छे रिजल्ट हैं और उसे अच्छी रेटिंग मिली है, लेकिन एक ऐस्टर रिस्क के साथ. यह रिजल्ट केवल अप्रैल, 2025 के बाद तैयार साइबरट्रकों पर लागू होता है. उससे पहले तैयार ट्रकों के लिए ये रेटिंग लागू नहीं होती है.

आपको बता दें कि मीडियम ओवरलैप टेस्टिंग में दमदार प्रदर्शन के बावजूद, साइबरट्रक टॉप सेफ्टी पिक की कैटेगरी से चूक जाएगा. इसके लिए इसके हेडलाइट्स ज़िम्मेदार हैं. दरअसल इस ग्रुप में एक भी वाहन को हेडलाइट्स के लिए अच्छी रेटिंग नहीं मिली, लेकिन साइबरट्रक उन दो वाहनों में से एक था जिसे सबसे कम रेटिंग मिली इस लिस्ट में BMW i4 भी शामिल है. IIHS ने लो बीम से ज्यादा ब्राइटनेस को टेस्ला के स्टैंडर्ड हेडलैम्प्स को डाउनग्रेड करने का एक प्रमुख कारण बताया. टॉप सेफ्टी कैटेगरी में आने के लिए एक कार को छोटे ओवरलैप और साइड क्रैश टेस्ट में अच्छी रेटिंग चाहिए होती है साथ ही हेडलाइट्स के लिए भी अच्छी रेटिंग होनी चाहिए.