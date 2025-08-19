Tesla को टक्कर! IM Motors की लग्जरी कार देती है 750KM रेंज, 3.48 सेकंड में पकड़ती है 100 की स्पीड

IM Motors LS 6: इस कार को आईएम मोटर्स ने बनाया है जो एक चाइनीज कार कंपनी है, इस कंपनी के मुताबिक इस कार का माइलेज सिर्फ सिंगल चार्ज करने के बाद 750 किलोमीटर का माइलेज दे सकती है जो बात लोगों को हैरान कर रही है, इस कार का नाम एलएस6 है जिसके और भी कई मॉडल्स हैं, कंपनी का कहना है कि फीचर्स के मामले में ये कार टेस्ला को भी टक्कर दे सकती है जो बड़ी बात है, टेस्ला ने भारत में Y मॉडल को लॉन्च किया है जो 600 किलोमीटर का रेंज देती है, जो इस कार के माइलेज से बहुत कम है, आइए आपको इस कार के बारे में डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं.



Continental GT 650 को भी टक्कर दे सकती है ये बाइक, 648cc के साथ मार्केट में मचा रही है भौकाल, यंगस्टर भी बोले...

आईएम मोटर्स ने इस कार को इलेक्ट्रिक सेक्टर की सबसे बेस्ट कार बताया है जो माइलेज के साथ-साथ फीचर्स में भी बेस्ट मानी जा रही है, ये एक मिड-साइज क्रॉसओवर SUV है, और इस कार वर्जन की बात करें तो इसमें दो वर्जन आ रहे हैं पहली बैटरी-इलेक्ट्रिक (BEV) और दूसरी एक्सटेंडेड-रेंज इलेक्ट्रिक (EREV), दोनों ही गाड़ीया अपने-अपने सेगमेंट में बेस्ट हैं

मोटर

एलएस6 के प्रो मॉडल की बात करें तो इसमें 76-kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको सिर्फ एक बार चार्ज करने पर 650 किमी तक का माइलेज दे सकती है, साथ ही ये कार रियर-व्हील ड्राइव में आती है और इस कार के स्पीड की बात करें तो ये कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.4 सेकंड में पकड़ सकती है. और वहीं अल्ट्रा मॉडल की बात करें तो इस मॉडल में 103-kWh की बड़ी बैटरी दिया गया है, जो 750 किमी का माइलेज देने का काम करती है, ये ऑल-व्हील ड्राइव वाला मॉडल है जो सिर्फ 3.48 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

सेफ्टी

एलएस6 कार के सेफ्टी की बात करे तो इसमें Front & Side Airbags, Side Curtain Airbags, 360° Cameras, Electric Child Locks Pedestrian Warning System, Anti-locked Braking System (ABS), Electric Brake-force Distribution (EBD), Traction Control System (TCS), Vehicle Dynamic Control (VDC),Emergency Brake Assist (EBA), Hill Hold Control (HHC) जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं.

टेस्ला से भी बेस्ट

आईएम मोटर्स का दावा है कि इसकी बड़ी बैटरी और हेंगक्सिंग रेंज-एक्सटेंडर सिस्टम के साथ उनकी कार एलएस6 कार टेस्ला मॉडल Y से भी ज्यादा रेंज और सुविधा देने का काम करती है. कंपनी ने कहा है इस कार को जल्द ही लॉन्च करने के तैयारी में हैं, अगर आप कार को खरीदने का प्लान बना चुके हैं तो आप इस कार को अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं.