20 से 30% माइलेज में आएगा उछाल, रातों-रात पेट्रोल बचाने लगेगी आपकी बाइक

Bike Mileage Increasing Tips: बाइक का माइलेज ना देना काफी आम बात है, लेकिन ऐसा हर बार इंजन या बाइक की खराबी की वजह से नहीं होता है बल्कि, ऐसा होने के पीछे एक बड़ा कारण है, बाइक चलाने वाले शख्स की गलतियाँ. रातों-रात बाइक का माइलेज बढ़ाया जा सकता है, ऐसा करने के लिए आपको कुछ जरूरी टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे. \

भूल से भी ना करें ट्रिपलिंग

अगर आप दोस्ती यारी के चक्कर में बाइक में ट्रिपलिंग करते हैं तो इसका खामियाजा इंजन को भुगतना पड़ता है, नतीजतन माइलेज अपने आप डाउन होने लगता है, ये माइलेज बरकरार रहे और इंजन में भी कोई समस्या ना आए इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा 2 से ज्यादा सवारियों को ना बिठाएं.

रेगुलर सर्विसिंग

बाइक की सर्विसिंग जितनी टाइमली होगी, आपकी बाइक उतना जोरदार माइलेज ऑफर करेगी. सर्विसिंग की वजह से बाइक में आने वाली छोटी-मोटी दिक्कतें गायब हो जाती हैं. इन दिक्कतों की वजह से भी माइलेज कम हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि बाइक का माइलेज बढ़ा हुआ रहे तो हेमशा सर्विसिंग टाइम से करवाएं.

क्विक गियर शिफ्ट ना करें

तेजी से बाइक का गियर बढ़ाना या ड्रॉप करना आपकी बाइक के इंजन के लिए खतरनाक है. ऐसा करने से बाइक का माइलेज गिरना निश्चित है क्योंकि जब आप तेजी से गियर बदलते हैं तो इसकी वजह से इंजन पर दबाव पड़ता है जो कहीं ना कहीं माइलेज में भारी कमी का कारण बनता है.

लोकल इंजन ऑयल

मोटरसाइकिल में अगर लोकल इंजन ऑयल डाला जाए तो ये सही तरीके से इंजन को लूब्रिकेट नहीं करता है, जिसकी वजह से इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये कहीं ज्यादा फ्यूल कंज़्यूम करता है और माइलेज अपने आप ही कम हो जाता है. इससे बचने के लिए आपको अच्छी कंपनी का इंजन ऑयल ही खरीदना चाहिए.