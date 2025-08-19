20 से 30 परसेंट ज्यादा माइलेज देगी कार, बस ड्राइविंग के समय करें ये काम
20 से 30 परसेंट ज्यादा माइलेज देगी कार, बस ड्राइविंग के समय करें ये काम

Increase Car Mileage: अगर आपके पास कोई पुरानी सेडान या हैचबैक है जो माइलेज नहीं दे रही है, तो इन टिप्स को फॉलो करके माइलेज को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:37 PM IST
Increase Car Mileage: कार अगर माइलेज ना दे तो इसके दो ही मतलब होते हैं, पहला ये कि आप ठीक तरह से कार को ड्राइव नहीं कर रहे हैं और दूसरा ये कि आपकी कार की हालत ठीक नहीं है. ज्यादातर लोग कार को मेनटेन रखते हैं ऐसे में गलत ड्राइविंग की वजह से ही माइलेज कम हो जाता है. अगर आपकी भी कार का माइलेज कम हो रहा है तो इन टिप्स को फॉलो करके माइलेज को 20 से 30 परसेंट बढ़ाया जा सकता है. 

भूल से भी ना करें ये गलतियां 

1. ज्यादा वजन वाला सामान

कार में बेवजह रखा भारी सामान, जैसे पुराने टूल्स, एक्स्ट्रा टायर, या भारी बैग्स, माइलेज को कम कर सकते हैं. केवल जरूरी सामान रखें और कार को जितना हल्का हो सके उतना रखें.

2. फालतू की एक्सेसरीज़

भारी और बड़े आकार की एक्सेसरीज़, जैसे रूफ बॉक्स, बुल बार, और बड़े अलॉय व्हील्स, कार के वायुगतिकीय प्रदर्शन (aerodynamics) को प्रभावित करते हैं. ऐसी एक्सेसरीज़ हटा दें जिनका रोजमर्रा की ड्राइविंग में कोई खास उपयोग नहीं है.

3. खराब या पुराने टायर

गंदे या सही तरीके से हवा न भरे हुए टायर इंजन पर अधिक दबाव डालते हैं, जिससे माइलेज कम हो जाता है. नियमित रूप से टायर का प्रेशर चेक करें और सही हवा भरवाएं। अगर टायर घिस चुके हैं, तो उन्हें बदलें.

4. गंदा एयर फिल्टर 

गंदा एयर फिल्टर इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलने देता, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है. समय-समय पर एयर फिल्टर साफ करें या बदलवाएं, साथ ही, नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करें.

;