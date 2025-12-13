IBW 2025: बाइक राइडर्स की होने वाली है मौज, जानें कब होने जा इंडिया बाइक वीक

IBW 2025: भारत के मोटरसाइकिल कल्चर का सबसे बड़ा फेस्ट, इंडिया बाइक वीक (IBW), अपने 12वें एडिशन के लिए 19 और 20 दिसंबर 2025 को पंचगनी में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. दो दिनों तक चलने वाला यह जोरदार फेस्टिवल एड्रेनालाईन, रेसिंग और मोटरसाइकिलिंग के सेलिब्रेशन से भरा होगा. ये भारतीय मोटरसाइकिल प्रेमियों के लिए एक ऐसा फेस्टिवल है, जहां एक छत के नीचे हजारों राइडर्स और बाइक निर्माता मिलते हैं.

लॉन्च अनवीलिंग एक्सपेक्टेशन

इंडिया बाइक वीक का 2025 संस्करण केवल कम्यूनिटी और कल्चर का फेस्ट नहीं है; यह मेकर्स के लिए अपनी नई मोटरसाइकिलों को लॉन्च करने और उन्हें अनवील करने का भी एक बेहतरीन मौका है. इस साल ब्रिक्सटन मोटरसाइकल ने अपनी क्रॉसफायर 500 स्टोरर (Crossfire 500 Storr) ADV को फेस्टिवल में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है. उम्मीद है कि इसकी कीमत लगभग ₹5.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.

इस बीच, पिछले साल की तरह, जहाँ केटीएम ने 390 एडवेंचर की अनवीलिंग हुई थी, इस साल केटीएम 390 एसएमसी आर (390 SMC R) को पेश किए जाने की उम्मीद है. हालांकि अन्य निर्माताओं ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वे फेस्टिवल के लिए क्या खास तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई प्रमुख ब्रांड्स से बड़े अनावरण की उम्मीद की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कस्टम बाइक्स और रेसिंग एक्शन

इस साल का एक प्रमुख आकर्षण जेमसन आईबीडब्ल्यू बाइक बिल्ड ऑफ है, जहाँ भारत के शीर्ष कस्टम मोटरसाइकिल बिल्डर्स एक नई हार्ले-डेविडसन X440 को अपनी कलाकारी से बेजोड़ कृति में बदलेंगे. तीन शॉर्टलिस्ट किए गए बिल्डर्स को ₹1.5 लाख का बिल्ड बजट दिया जाएगा. विजेता को यूके में एडवेंचर बाइक राइडर फेस्टिवल की सभी खर्चों सहित यात्रा मिलेगी, जहाँ वे अपनी कलाकृति को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित कर सकेंगे.

फेस्टिवल में हार्ले-डेविडसन द्वारा प्रस्तुत आईबीडब्ल्यू फ्लैट ट्रैक रेस भी शामिल है. राइडर्स राजपूताना कस्टम्स द्वारा मॉडिफाई की गई हार्ले-डेविडसन X440s पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसके सेमी-फाइनल और फाइनल 13 दिसंबर को होंगे. शीर्ष तीन फिनिशर्स को कुल ₹10 लाख के पुरस्कार मिलेंगे. FMSCI (फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया) के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ नियमों के अनुसार हो.