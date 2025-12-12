India Bike Week 2025: रोमांच से भर जाएगा इंडिया बाइक वीक, जानें इस बार क्या कुछ होगा खास

India Bike Week: देश के सबसे बड़े मोटरसाइकिल समुदाय के फेस्टिवल 'इंडिया बाइक वीक' (IBW) के फैंस के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर है. अपनी 12वीं सालगिरह मना रहा यह इवेंट अब गोवा की समुद्री तटों को छोड़कर महाराष्ट्र के पंचगनी की ओर बढ़ गया है. यह फैसला आयोजकों को गोवा में पंचायत चुनाव की तारीखें बदलने के कारण आनन-फानन में लेना पड़ा, जो अब 19 और 20 दिसंबर 2025 को ही आयोजित होने जा रहे हैं.

लेकिन यह बदलाव IBW को एक नया रोमांच देने वाला है! अब राइडर्स देश के सबसे बड़े मोटरसाइकिल कम्युनिटी वीकेंड को 19 और 20 दिसंबर 2025 को पंचगनी की मिस्ट-भरी चोटियों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों के बीच मनाएंगे. आयोजकों का कहना है कि यह एक पूरी तरह से नया फेस्टिवल सेटअप होगा — जिसमें ठंडी हवाएँ, नए ट्रेल्स, बोनफायर नाइट्स, कैम्पिंग, और निश्चित रूप से IBW का वही प्रतिष्ठित अनुभव शामिल होगा.

पंचगनी में क्या होगा खास?

IBW 2025 सिर्फ एक स्थान परिवर्तन नहीं है; यह अनुभव को एक नई ऊँचाई पर ले जाने की तैयारी है. इस बार, यह फेस्टिवल भारत के बढ़ते मोटर साइकिलिंग समुदाय के लिए सबसे विविध और रोमांचक अनुभव लेकर आ रहा है:

हाई-एड्रेनालाईन स्टंट्स: गल्फ सिंथ्रैक द्वारा संचालित एंड्यूरेंस स्टंट शो में पॉल टैरेस (Pol Tarres) जैसे दिग्गज परफॉर्म करेंगे. साथ ही, अप्रीलिया की 'व्हीली एक्सपीरियंस' और पल्सर स्टंट स्कूल भी मौजूद होगा.

रेसिंग और ऑफ-रोड चैलेंज: राइडिंग संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए IBW हिल क्लाइंब (Reise Moto द्वारा) और हार्ले-डेविडसन फ्लैट ट्रैक रेस जैसे FMSCI-समर्थित इवेंट्स होंगे. इस बार पहली बार, स्कोडा कोडिएक ऑल-व्हील ड्राइव ट्रैक पर ऑफ-रोड ड्राइविंग का मौका भी मिलेगा.

दुनिया भर के यात्री: प्रतिष्ठित 'बिग ट्रिप' स्टेज पर दुनिया भर से 12 असाधारण वक्ता अपने साहसिक किस्से सुनाएंगे. इनमें ग्लोबल ओवरलैंडिंग लीजेंड साइमन और लिसा थॉमस, एल्सपेथ बियर्ड, और भारतीय कहानीकार कैंडिडा लुईस और मरल याज़ारलू शामिल हैं.

ईवी और स्टेबिलिटी: इस साल विडा (Vida) स्थिरता (Sustainability) प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, जो कचरा प्रबंधन और गल्फ ईवी चार्जिंग पॉइंट सुनिश्चित करते हुए एक जिम्मेदार रोमांच को बढ़ावा देगा.

आयोजक और सेवेंटी इवेंट मीडिया ग्रुप के सीईओ मार्टिन डा कोस्टा ने कहा कि, "हालाँकि परिस्थितियों के कारण हमें जगह बदलनी पड़ी, लेकिन हमारा सिद्धांत वही है—समुदाय, रोमांच, और घूमने की आज़ादी. पंचगनी हमें एक नया कैनवस प्रदान करता है, और IBW 2025 हमारा सबसे रोमांचक एडिशन बनने जा रहा है. "