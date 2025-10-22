Audi Q3 ने Euro NCAP में स्कोर की 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग, क्रैश टेस्ट में किया धमाका

Audi Q3 Safety Rating: Audi ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी Q3 एसयूवी की तीसरी पीढ़ी को पहले ही लॉन्च कर दिया है, और यह वर्जन 2026 में भारतीय बाज़ार में आने वाला है. लॉन्च से पहले, इस मॉडल (जिसका परीक्षण किया गया वह स्पोर्टबैक संस्करण था) का मूल्यांकन यूरो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Euro NCAP) द्वारा किया गया, जहाँ इसे उच्चतम पाँच-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है.

सेफ्टी स्कोर

अडल्ट यात्री सुरक्षा (Adult Occupant Protection): 87 प्रतिशत (कुल 35 अंक).

Add Zee News as a Preferred Source

चाइल्ड यात्री सुरक्षा (Child Occupant Protection): 86 प्रतिशत (कुल 42.5 अंक).

कमजोर सड़क उपयोगकर्ता (Vulnerable Road Users - पैदल यात्री और साइकिल चालक): 80 प्रतिशत (कुल 51 अंक).

क्रैश टेस्ट का एनलिसिस

1. फ्रंटल टेस्ट (Frontal Test):

फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट के दौरान Q3 के पैसेंजर कंपार्टमेंट ने स्थिरता बनाए रखी. इसने सामने बैठे दोनों यात्रियों के घुटनों और जांघों को उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान की. Audi के डिज़ाइन ने विभिन्न आकार के और बैठने की अलग-अलग व्यवस्था वाले यात्रियों के लिए विश्वसनीय सुरक्षा स्तर सुनिश्चित किया. फुल-विड्थ कठोर बाधा (rigid barrier) टेस्ट में, छाती की सुरक्षा को "सीमांत" (marginal) रेटिंग मिली, और "सबमरीनिंग" (जहाँ ड्राइवर डमी का पेल्विस सीटबेल्ट के नीचे फिसल गया) की एक स्थिति नोट की गई.

2. साइड और रियर टेस्ट:

इसके बावजूद, मॉडल ने साइड-इम्पैक्ट मूल्यांकन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहाँ इसने शरीर के सभी प्रमुख क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उच्चतम स्कोर हासिल किया.

Q3 ने साइड बैरियर और साइड पोल दोनों मूल्यांकनों में मजबूत टिकाऊपन दिखाया.

एसयूवी की सीटों और हेडरेस्ट को पीछे से टक्कर होने की स्थिति में व्हिपलैश (whiplash) से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी आँका गया है.

सुरक्षा तकनीक और ADAS

परीक्षण किए गए Q3 मॉडल में Audi की नवीनतम सुरक्षा प्रौद्योगिकियाँ शामिल थीं. इसमें eCall आपातकालीन प्रणाली शामिल है जो दुर्घटना के बाद स्वचालित रूप से आपातकालीन सेवाओं को सूचित करती है. इसके अलावा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS), जैसे कि ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन सपोर्ट, ने भी Euro NCAP के प्रदर्शन मानदंडों का पालन किया. नई Audi Q3 की 5-स्टार रेटिंग, 2026 में इसके भारतीय बाज़ार में लॉन्च से पहले सुरक्षा के प्रति गंभीर खरीदारों के लिए एक मजबूत आश्वासन है. क्या आप मानते हैं कि भारत में कारें खरीदते समय उपभोक्ता अब सुरक्षा रेटिंग (Safety Ratings) को इंजन प्रदर्शन से ज़्यादा महत्व देते हैं?