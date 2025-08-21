1998cc इंजन! भारत की पहली स्पोर्ट्स कार, पलक झपकते हीं पकड़ लेती थी रफ्तार, जानें स्पेसिफिकेशन्स

dc avanti: भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में जब भी स्पोर्ट्स कार या लग्जरी कार का नाम आता है तो लोगों के मन में सबसे पहले विदेशी कंपनियों जैसे फेरारी, लैम्बॉर्गिनी और पोर्शे के ही नाम आते हैं पर क्या आप जानते हैं कि भारत के पास भी अपनी स्वदेशी स्पेर्ट्स कार थी जिसका नाम DC Avanti था, साथ ही इस कार के डिजाइन की बात करें तो इस कार का डिजाइन मशहूर ऑटोमोबाइल डिजाइनर दिलीप छाबरिया ने बनाई थी, इस कमाल के कार को 2015 में लॉन्च किया गया था. आज हम आपको इस कार के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे. ये कंपनी बंद हो चुका है. इस कार की एक्स शोरूम कीमत लगभग 35 लाख रुपये था.

इंजन

भारत के पहले स्पोर्ट्स कार DC Avanti के इंजन की बात करें तो इसमें 1998 सीसी की 2.0-लीटर का फोर-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल के इंजन का इस्तेमाल किया गया था, इस कार का तगड़ा इंजन 250 बीएचपी की पावर और 340 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया था, जिसके कारण इस कार से रेसिंग करना आसान हो जाता था, इस कार के स्पीड की बात करें तो यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 6 सेकंड में पकड़ लेती थी और साथ हीं इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई थी, ये भारत की पहली सुपर कार थी जो इस तरह के इंजन के साथ मार्केट में उतरी थी,

शानदार डिजाइन

भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में DC Avanti के डिजाइन की उस समय में खूब तारीफ हुई थी ये गाड़ी किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कार से कम नहीं थी, इसके फ्रंट में चौड़ा ग्रिल, बड़े एयर वेंट और स्लिक हेडलाइट्स दिए गए थे, साइड से देखने पर इसका लो-स्लंग डिजाइन और चौड़े टायर्स इसे स्पोर्टी लुक देने का काम करता था, पीछे की तरफ बड़े टेल लैंप्स और स्पोर्टी बंपर कार को बेहद स्टाइलिश कार बनाते थें, जिससे उस समय के यंगस्टर की ये फेवरेट गाड़ियों में एक बन चुकी थी. इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस भी भारतीय रोड के हिसाब से रखा गया था इस कार की हाइट 170 mm रखा गया था, जिससे गड्ढों और स्पीड ब्रेकर पर कार को ज्यादा परेशानी नहीं होती थी.

फीचर्स

DC Avanti के फीचर्स की बात करे तो इसमें दो सीटर केबिन दिया गया था जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए स्पोर्टी सीटें लगाई गई थीं, जिससे उन्हें बैठने में काफी आराम मिलता था, वहीं इंटीरियर में बेसिक लेकिन मॉडर्न टच दिया गया था, साथ ही इसमें एयर कंडीशनिंग, पावर विंडो, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए थे जो इस कार को लग्जरी बनाने का काम करते थें.