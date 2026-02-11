ADAS शो 2026: भारत को मिली पहली 'ADAS टेस्ट सिटी', अब भारतीय सड़कों के हिसाब से तैयार होंगी स्मार्ट कारें

ADAS Test City: भारत की पहली ADAS टेस्ट सिटी के लिए HERE Technologies और Automotive Research Association of India (ARAI) ने हाथ मिलाया है. इसमें HERE Technologies आधिकारिक नेविगेशन पार्टनर होगी. इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सड़कों की जटिल परिस्थितियों के अनुसार 'एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम' (ADAS) का डेवलपमेंट और टेस्टिंग करनी है.

क्या है ADAS टेस्ट सिटी का मकसद?

यह टेस्ट सिटी भारत में सुरक्षित और इंटेलिजेंट मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसमें हाई एक्यूरेसी वाले नेविगेशन डेटा का इस्तेमाल करके ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ऐसे ADAS सॉल्यूशन बनाने में मदद मिलेगी, जो भारत की असल रोड कंडीशन को संभाल सकें.

drivebuddyAI

अहमदाबाद स्थित drivebuddyAI ने शो के दौरान अपना भारत-निर्मित ADAS और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम (DMS) प्रदर्शित किया.

Add Zee News as a Preferred Source

उपलब्धि: यह एकमात्र AI-पावर्ड सिस्टम है जिसे भारतीय (AIS-184) और यूरोपीय (EU GSR 2144) दोनों मानकों के तहत प्रमाणन प्राप्त है.

प्रभाव: 3.5 बिलियन किलोमीटर के डेटा पर आधारित इस प्लेटफॉर्म ने दुर्घटनाओं में 70% तक की कमी दर्ज की है.

स्मार्ट सेफ़्टी के 5 मुख्य फीचर्स

डेमो ट्रक पर प्रदर्शित की गई 5वीं पीढ़ी के इस सॉल्यूशन में पांच जरूरी सुरक्षा मानक शामिल हैं:

AEB: कैमरा-रडार फ्यूज़न के साथ ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग.

Drowsiness Warning: ड्राइवर को नींद आने पर चेतावनी देना.

Lane Departure: अपनी लेन से भटकने पर अलर्ट.

Blind Spot Information: उन जगहों की जानकारी देना जो शीशे में नहीं दिखतीं.

Moving Off Information: वाहन चलाते समय आसपास की हलचल की सूचना.