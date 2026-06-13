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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान! सेल्फ-ड्राइविंग कारों का रास्ता हुआ साफ, गाड़ियों में लगेगा यह खास सेंसर

भारत सरकार ने कारों के लिए रडार सेंसर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. इससे देश में सेल्फ-ड्राइविंग कारों, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स का रास्ता साफ हो गया है, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 13, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:55 AM IST
मोदी सरकार का बड़ा ऐलान! सेल्फ-ड्राइविंग कारों का रास्ता हुआ साफ, गाड़ियों में लगेगा यह खास सेंसर
Image Credit: भारत सरकार ने कारों के लिए रडार सेंसर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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