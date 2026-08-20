90% संकरी सड़कें और करोड़ों गाड़ियां! जानिए भारत का कौन सा शहर बन चुका है ट्रैफिक जाम का 'हब'!

नई कार खरीदकर ऑफिस फर्राटा भरते हुए जाने का सपना तो हर कोई देखता है. लेकिन जब आप सड़क पर उतरते हैं, तो सड़कों के गड्ढे और लंबा जाम आपके सारे अरमानों पर पानी फेर देते हैं. हालत यह है कि आपकी लाखों की कार सड़क पर साइकिल की रफ्तार से भी धीमी रेंगने को मजबूर है. एक ट्रैफिक रिपोर्ट ने भारत के बड़े महानगरों और टियर-2 शहरों की कड़वी सच्चाई सामने ला दी है.
आज के समय में हर इंसान सोचता है कि बस या मेट्रो में धक्के खाने से बेहतर है अपनी कार हो. इंसान मेहनत करता है और नई गाड़ी खरीदता है ताकि वह आराम से दफ्तर आ-जा सके. लेकिन जैसे ही वह सुबह या शाम के समय सड़क पर निकलता है, उसकी उम्मीदें जाम में फंसकर रह जाती हैं. सड़कों पर बने बड़े-बड़े गड्ढे और गाड़ियों की अनगिनत कतारें हर दिन हमारा समय और सुकून दोनों छीन रही हैं.
रिपोर्ट बताती है कि पीक आवर्स में हमारे शहरों की रफ्तार किस तरह पूरी तरह थम जाती है. दिल्ली की बात करें तो आम दिनों में गाड़ियों की औसत रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन पीक आवर में यह घटकर केवल 19 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है.
मुंबई और हैदराबाद में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं. यहां आमतौर पर गाड़ियां 40 की स्पीड से चलती हैं, लेकिन दफ्तर के समय यह स्पीड गिरकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ जाती है. बेंगलुरु को देश की आईटी राजधानी माना जाता है, पर वहां पीक आवर्स में गाड़ियों की स्पीड महज 13 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है.
अगर महानगरों की तुलना की जाए तो कोलकाता की स्थिति सबसे चिंताजनक है. कोलकाता में आम तौर पर गाड़ियों की रफ्तार 29 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है. लेकिन जैसे ही रश आवर शुरू होता है, यहां स्पीड घटकर सिर्फ 11 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है. इसका मतलब यह है कि अगर आप थोड़ी तेज वॉक करें या साइकिल चलाएं तो शायद कार से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं.
अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक जाम सिर्फ बड़े महानगरों की समस्या है, तो आप गलत हैं. यह बीमारी अब टियर-2 शहरों में भी तेजी से पैर पसार रही है. जयपुर में सामान्य समय में स्पीड 38 होती है जो पीक आवर में 14 रह जाती है.
लखनऊ में गाड़ियों की रफ्तार 36 से गिरकर सीधे 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर सिमट जाती है. वहीं इंदौर जैसे साफ-सुथरे और व्यवस्थित शहर में भी पीक आवर के दौरान रफ्तार 31 से घटकर मात्र 12 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है.
शहरों में रफ्तार के इस तरह गिरने की एक बड़ी वजह संकरी गलियों को माना गया है. रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद की 95 प्रतिशत, कोलकाता की 94 प्रतिशत और दिल्ली-चेन्नई की 92 प्रतिशत सड़कें 10 मीटर से भी कम चौड़ी हैं.
जब मेन रोड पर जाम लगता है तो लोग शॉर्टकट लेने के चक्कर में इन संकरी गलियों में घुस जाते हैं. लेकिन जैसे ही बड़ी गाड़ियां इन छोटी गलियों में प्रवेश करती हैं, वहां भी भीषण जाम लग जाता है.
शहरों का यह हाल देखकर साफ है कि हमें अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और चौड़ी सड़कों की सख्त जरूरत है. अगर समय रहते गड्ढों की मरम्मत और सड़कों के चौड़ीकरण पर काम नहीं किया गया, तो आने वाले समय में शहरों में गाड़ियों का चलना पूरी तरह ठप हो सकता है.