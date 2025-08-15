Indian Army Vehicles:आम कारों से कितनी अलग होती हैं आर्मी की गाड़ियां, वो फीचर्स जो इन्हें बनाते हैं स्पेशल
ऑटोमोबाइल

Indian Army Vehicles:आम कारों से कितनी अलग होती हैं आर्मी की गाड़ियां, वो फीचर्स जो इन्हें बनाते हैं स्पेशल

Indian Army Cars: हमारे देश में सेना किसी भी कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जल, थल और वायु हर जगह देश की सेना तैनात रहती है. इसलिए सेना की कारों को भी सामान्य गाड़ियों से काफी अलग बनाया जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Aug 15, 2025
Indian Army Vehicles:आम कारों से कितनी अलग होती हैं आर्मी की गाड़ियां, वो फीचर्स जो इन्हें बनाते हैं स्पेशल

indian army vehicles: भारत में आज 79 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर भारत सरकार ने देशवासियों को एनुअल फास्टैग पास की सुविधा पेश की है. लेकिन आज हम आपको भारतीय सेना की गाड़ी के बारे में बताएंगे. यह वाहन सामान्य कारों से कैसे अलग होती हैं, जो सेना को किसी भी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है. 

आम आदमी भी खरीद सकता है आर्मी की गीड़ी

देश की सेना की गाड़ी आम लोगों की वाहनों से काफी अलग होती है. हालांकि, भारतीय बाजार में सेना के कई  शोरूम मौजूद हैं, जहां जाकर आप गाड़ी खरीद सकते हैं.

सेना के पास कौन-सी गाड़ियां होती हैं?

आज के समय में भारतीय सेना Mahindra Scorpio, Tata Safari, Maruti Gypsy और Toyota Hilux जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है. अब आपको मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह गाड़िया तो आम लोगों के पास भी मौजूद है. लेकिन भारतीय सेनाओं की इन गाड़ियों में कई तरह के अपडेट किए जाते हैं, जिसके बाद इसे आर्मी को दिया जाता है. 

सेना की गाड़ियों में कौन-सा फीचर्स जोड़ा जाता है.

भारतीय सेनाओं की सभी गाड़ियों में 4x4 देना जरूरी होता है, ताकि किसी भी जगह पर सेना की गाड़ियां रुक न सके और अपनी मंजिल पर पहुंच सके. सेना की गाड़ियों पर खास हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है. वैसे इन गाड़ियों को चार कलर ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है. जैसे-सफेद, लाल, नीले और सिल्वर कलर मौजूद हैं. सेना के पास जो कार मौजूद होती हैं. इन गाड़ियों में हथियार रखने की खास जगह बनायी जाती है. इसके साथ ही सभी गाड़ियों को बुलेटप्रूफ बनाया जाता है, जिसकी मदद से सेना खूद को सुरक्षित रखकर हमलावर पर कारवाई कर सकती है.भारतीय सेना के पास मौजूद सभी गाड़ियों में हुक को लगाया जाता है, जिसकी मदद से वो दूसरे वाहन को खींचकर ले जा सके. 

