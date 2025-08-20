Hero Glamour X ही नहीं, ये बाइक्स भी हैं क्रूज कंट्रोल फीचर से लैस
Hero Glamour X ही नहीं, ये बाइक्स भी हैं क्रूज कंट्रोल फीचर से लैस

Bike With Cruise Control: हीरो ने कम बजट की बाइक हीरो ग्लैमर एक्स में क्रूज कंट्रोल ऑफर कर दिया है लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंडियन बाइक्स हैं जिनमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:11 PM IST
Bike With Cruise Control: ग्लैमर एक्स में क्रूज कंट्रोल ऑफर किया गया है और इस फीचर के साथ हीरो ने बड़ा धमाका कर दिया है. हालांकि ग्लैमर एक्स के अलावा भी भारतीय मार्केट में कई बाइक्स मौजूद हैं जिनमें क्रूज कंट्रोल फीचर आता है. तो चलिए इन बाइके के बारे में जान लेते हैं. 

TVS Apache RR 310 
टीवीएस की ही अपाचे आर आर 310 एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाता है. इस बाइक में राइड-बाय-वायर, मल्टीपल राइड मोड्स, और 312cc रिवॉल्व-टाइप इंजन देखने को मिल जाता है जिसकी बदौलत राइडर्स को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलता है. इन फीकर्स के साथ बाइक को चलाना काफी मजेदार एक्सपीरियंस हो जाता है साथ ही राइडर को थकान महसूस नहीं होती है.   

KTM 390 Duke
अगर आप क्रूज कंट्रोल फीचर का मजा लेना चाहते हैं तो आपको ये KTM 390 Duke में भी मिल जाता है. इस बाइक में क्रूज कंट्रोल के साथ ही टचस्क्रीन डिस्प्ले, और 399cc सिंगल-सिलेंडर इंजन भी मिल जाता है. यूथ के बीच ये बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसका डिजाइन भी बेहद ही स्पोर्टी है. 

Bajaj Dominar 400  
बाइक राइडर्स के बीच Dominar 400 का अलग ही क्रेज है. इस बाइक में नया सिर्फ एक पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है बल्कि इमैन क्रूज कंट्रोल फीचर भी दिया गया है, ये बाइक फुली एडजस्टेबल लीवर, और 373cc लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है. इस बाइक को राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें आप क्रूज कंट्रोल फीचर का भी मजा ले सकते हैं. 

Royal Enfield Himalayan 450  
भारत में रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक दमदार मोटरसाइकिल है. इस मोटरसाइकिल में क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ कई सारे ऑफ-रोड मोड्स मिल जाते हैं, इसके अलावा बाइक में 452cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो इसे दमदार पावर देता है. बाइक में क्रूज कंट्रोल फीचर का मजा लिया जा सकता है. 

;