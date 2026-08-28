/25 KM की रफ्तार वाली ई-बाइक पर नहीं चलेगा मोटर व्हीकल कानून? सरकार ने बनाया नया प्लान, जानिए किसे मिलेगा फायदा

कम स्पीड वाली ई-साइकिल और लो-पावर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स चलाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक बड़े बदलाव की तैयारी में है. सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR), 1989 में संशोधन का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत सीमित रफ्तार और पावर वाले टू-व्हीलर्स को मोटर व्हीकल के कड़े नियम से बाहर रखने की तैयारी है.
मंत्रालय ने यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन G.S.R. 760(E) के जरिए जारी किया है. इस ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन के प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अगर वाहन तय शर्तों को पूरा करता है तो उसे मोटर वाहन नहीं माना जाएगा. ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है. हालांकि, इससे पहले सरकार अंतिम नोटिफिकेशन जारी करेगी और इन नियमों में बदलाव भी हो सकता है.
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, दो पहियों वाला बैटरी से चलने वाला वाहन मोटर वाहन नहीं माना जाएगा, अगर वह तय सभी शर्तों को पूरा करता है.
वाहन में लगा इलेक्ट्रिक मोटर 30 मिनट के टाइम पीरियड में 0.6 किलोवाट से कम पावर वाला होना चाहिए. इसके साथ ही वाहन की हाई स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होनी चाहिए.
इन सभी शर्तों की जांच और प्रमाणन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत तय की गई टेस्टिंग एजेंसी से करवाना जरूरी होगा.
वाहन में सही तरीके से काम करने वाले ब्रेक भी होने चाहिए. इसके साथ ही आगे की ओर सफेद रेट्रो रिफ्लेक्टर और पीछे की ओर लाल रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी होगा.
सरकार ने पैडल-असिस्ट वाली इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए भी कुछ खास शर्तें प्रस्तावित की हैं. ऐसी ई-साइकिल में इलेक्ट्रिक मोटर की 30 मिनट की पावर 0.6 किलोवाट से कम होनी चाहिए.
जैसे-जैसे साइकिल की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा के पास पहुंचेगी, मोटर की सहायता धीरे-धीरे कम होनी चाहिए. स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचने पर मोटर पूरी तरह बंद हो जानी चाहिए.
इसके साथ ही अगर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति पेडल चलाना बंद कर देता है तो मोटर को इससे पहले ही बंद हो जाना चाहिए. यानी पेडल-असिस्ट ई-साइकिल में मोटर की मदद प्रस्तावित स्पीड लिमिट के अंदर ही रहनी होगी.
अगर सरकार इन प्रस्तावित नियमों को इसी रूप में लागू करती है तो तय शर्तों को पूरा करने वाले कम पावर और कम स्पीड वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को मोटर वाहन नहीं माना जाएगा.
यानी ऐसे वाहनों पर दूसरे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लागू होने वाले मोटर वाहन से जुड़े सभी नियम लागू नहीं होंगे. हालांकि, यह छूट तभी मिलेगी जब वाहन ड्राफ्ट में बताई गई सभी शर्तों को पूरा करेगा और तय टेस्टिंग एजेंसी से इसका प्रमाणित कराया जाएगा.
अभी ये नियम सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज में हैं. सरकार ने प्रस्तावित बदलावों को लेकर लोगों से आपत्तियां और सजेशन मांगे हैं. जिन लोगों या संस्थाओं पर इन बदलावों का असर पड़ सकता है, वे अपने सुझाव सरकार के पास भेज सकते हैं.
नोटिफिकेशन को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने के 30 दिन बाद इन प्रस्तावित नियमों पर विचार किया जाएगा. इस दौरान मिलने वाली आपत्तियों और सुझावों को भी सरकार ध्यान में रखेगी.
प्रस्तावित नियम ई-साइकिल बनाने वाली कंपनियों, यूजर्स और कम पावर वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों के लिए जरूरी हैं.
निर्माताओं को यह तय करना होगा कि उनके वाहन तय पावर, स्पीड और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों, तभी वे प्रस्तावित छूट का लाभ ले सकेंगे.
ड्राफ्ट में AIS-049 (Rev.1) का इस्तेमाल 30 मिनट की मोटर पावर की परिभाषा के लिए किया गया है, वहीं इसकी जांच के तरीके के लिए AIS-041 (Rev.1) का हवाला दिया गया है. इस छूट के दायरे में आने वाले वाहनों को AIS-049 (Rev.1) के तहत तय सुरक्षा मानकों को भी पूरा करना होगा.
प्रस्तावित Central Motor Vehicles Amendment Rules को 1 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना है. हालांकि, अंतिम नियम जारी होने से पहले इसमें बदलाव किया जा सकता है.