टाटा और मारुति के दाम में लैम्बॉर्गिनी स्पोर्ट्स कार बना देता है ये लड़का, टेंशन में आईं कार कंपनियां

Home Made Lamborghini Car: जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम तन्ना धवल है. धवल गुजरात में रहते हैं और उन्होंने महज ₹12.5 लाख रुपये के खर्च मेंहोंडा सिविक को 'लैंबोर्गिनी' में बदल दिया.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:57 PM IST
Home Made Lamborghini Car: भारत में लैम्बॉर्गिनी की कारें 3 से 10 करोड़ रुपये में उपलब्ध हैं, और जाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों के लिए इन्हें खरीदना एक सपने की तरह है, लेकिन क्या हो अगर कोई इन महंगी कारों को कम कीमत में खुद ही बना दे? वो भी टाटा और मारुति जैसी किसी कार के दाम में जो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल जाती हैं. अगर आपको ये सुनने में अटपटा लग रहा है तो बता दें के एक भारतीय शख्स ने ये कारनामा कर दिखाया और लैम्बॉर्गिनी की एक कॉन्सेप्ट कार को खुद ही कुछ लाख खर्च करके तैयार कर दिया है. 

कौन है ये शख्स 

जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम तन्ना धवल है. धवल गुजरात में रहते हैं और उन्होंने महज ₹12.5 लाख रुपये के खर्च मेंहोंडा सिविक को 'लैंबोर्गिनी' में बदल दिया. धवल इस अनोखे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर धवल को एक साल से ज्यादा समय लगा और ₹12.5 लाख की लागत भी आई. धवल ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए एक 2008 मॉडल की होंडा सिविक 1.8 खरीदी, उन्होंने इस होंडा सिविक के इंजन और एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल किया, जबकि लैंबोर्गिनी जैसा दिखने वाला बाहरी ढाँचा बनाने के लिए बाकी पार्ट्स को बाहर से मँगवाया गया.

लागत 

धवल ने बताया कि इस कार का मेटल फ्रेम या चेसिस तैयार करवाने में लेबर चार्ज को छोड़कर ₹1 लाख से अधिक का खर्च आया. वहीं, कारीगरों का मेहनताना (लेबर चार्ज) लगभग ₹3 लाख था. इस पूरी कायापलट की कुल लागत लगभग ₹12.5 लाख रही.

धवल ने अपनी 'लैंबोर्गिनी' को चमकीले पीले रंग में रंगा है, जो इसे असली सुपरकार जैसा लुक देता है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि वह लैंबोर्गिनी जैसे दिखने वाले व्हील्स (पहिये) नहीं ढूंढ पाए. फिर भी, लुक को पूरा करने के लिए धवल ने एक कस्टम-मेड लैंबोर्गिनी स्टिकर लोगो बनवाया और उसे कार के बोनट पर लगाया. धवल अब तक 3 सुपर कारें बना चुके हैं. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

