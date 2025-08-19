Indian Motorcycle का बड़ा धमाका! एक साथ लॉन्च होंगी 5 धांसू बाइक्स, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स और पावरफुल इंजन

Indian Motorcycle: Indian Motorcycle अपने दमदार और आकर्षक डिजाइन के लिए जानी जाती है जो एक साथ पांच-पांच बाइक लॉन्च करने वाले है, जो नए फीचर्स के साथ लॉन्च होंगे.
Trending Photos
Indian Motorcycle: Indian Motorcycle एक अमेरिकन बाइक कंपनी है जो आकर्षक लुक और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है साथ ये बाइक क्रूजर बाइक्स होती हैं कंपनी ने ऐलान किया है कि एक साथ 5 बाइक को लॉन्च करेंगे, जो मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये बाइक्स अपने नए अंदाज लुक्स और कमाल के फीचर्स के साथ आएंगे, जिसका इंतजार बाइक लवर्स अभी करने लगे हैं, आज हम आपको इन पांचों लॉन्च होने वाले बाइक के बारे में बताएंगे.
INDIAN SCOUT SIXTY CLASSIC
अगर आपको क्लासिक स्टाइल वाली मोटरसाइकिल पसंद है तो यहां बताई गई गाड़ी आपके लिए बेस्ट है इसमें प्रीमियम क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी साथ ही इसमें इंडियन मोटरसाइकिल फ्लेयर्ड फेंडर्स देखने के लिए मिलेंगे, और इस बाइक के बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें वायर व्हील्स भी दिया गया है, जो इसके लुक को बढ़ाने का का करता है. साथ ही इसके इंजन का बात करें तो इसमें 999cc का लिक्विड-कूल्ड V-Twin इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो 85 HP की पावर जनरेट कर सकता है.
INDIAN SCOUT SIXTY BOBBER
राइडर्स आधुनिक और ट्रेंडी बाइक पसंद है वो बाइक लवर Scout Bobber को खरीद सकते हैं ये कमाल का बाइक बॉबर स्टाइल पर आधारित है. INDIAN SCOUT SIXTY BOBBER में लो-प्रोफाइल, ब्लैक सोलो सीट पारंपरिक बॉबर स्टाइल को दिखाने का काम करता है, इस दमदार बाइक के इंजन का बात करें तो इसमें 999cc का लिक्विड-कूल्ड V-Twin इंजन दिया जाएगा जो 85 HP की पावर जनरेट करने का काम करता है.
Indian Sport Scout SIXTY
अगर आपको आक्रमक बाइक्स पसंद हैं तो आप Indian Sport Scout SIXTY को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इसमें एक क्वार्टर फेयरिंग लगाया गया है जो इसे स्टाइलिश और दमदार लुक देने का काम करती है, इस बाइक को यंगस्टर के लिए बनाया गया है, अगर आप लंबे टूर के शौकीन हैं तो इस बाइक को आप खऱीद सकते हैं ये आपको राइडिंग में अच्छा फी देगा साथ ही इसमें 999cc का लिक्विड-कूल्ड V-Twin इंजन दिया गया है जो 85 HP की पावर जनरेट करेगा.
INDIAN SUPER SCOUT
INDIAN SUPER SCOUT ट्रैवलर्स के लिए सबसे बेस्ट बाइक है, इस बाइक से आप लंबी दूरी आसानी से तय कर सकते हैं इसमें कई फीचर्स दिए जाएंगे जो ट्रैवलिंग में काम आ सकता है, इसमें पैसेंजर पिलियन, विंडशील्ड और सैडल बैग, वायर व्हील्स के सभी स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे साथ ही इस कमाल के बाइक में 105 HP की पावर जनरेट करने वाला 1250cc का लिक्विड-कूल्ड V-Twin इंजन मिलता है.
INDIAN 101 SCOUT
अगर आप प्रीमियम फीचर्स के शौकीन हैं तो आप इस मॉडल को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, 101 Scout भी कठिन और लंबी राइड के लिए एकदम बेस्ट रहेगी क्योंकि इसमें दिए गए फीचर्स इसमें आपकी मदद करेंगे, 101 Scout में एडजस्टेबल एडजस्टेबल पिग्गीबैक रियर शॉक, इनवर्टेड फ्रंट फोर्क और डुअल ब्रेम्बो ब्रेक दिए गए हैं, साथ ही इसमें 111 HP की पावर जनरेट करने वाला 1250cc का लिक्विड-कूल्ड V-Twin इंजन मिलता है.