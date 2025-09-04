छत पर जुगाड़ से बना दी BGMI वाली कार, रेलवे कर्मचारी के शौक ने बनाया पॉपुलर
Advertisement
trendingNow12908125
Hindi Newsऑटोमोबाइल

छत पर जुगाड़ से बना दी BGMI वाली कार, रेलवे कर्मचारी के शौक ने बनाया पॉपुलर

BGMI Car: रेलवे कर्मचारी ने अपने BGMI के शौक को पूरा करते हुए घर की छत पर ही BGMI Buggy तैयार कर दी है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत पर जुगाड़ से बना दी BGMI वाली कार, रेलवे कर्मचारी के शौक ने बनाया पॉपुलर

BGMI Car: राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाली 28-वर्षीय रेलवे तकनीशियन करण कारगवाल ने कारनामा कर दिखाया है. दरअसल करण ने अपने घर की छत पर ही आइकॉनिक बीजीएमआई बग्गी का पूरी तरह से फंक्शनल और फुल-स्केल रेप्लिका तैयार किया है. इसे लेकर वो अपने इलाके में निलकते हैं जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है. 

यह भी पढ़ें: ये पॉपुलर बाइक्स होंगी महंगी, 40% GST लगने के बाद ग्राहकों को ढीली करनी पड़ेगी जेब

कचरे से तैयार की शानदार कार 

Add Zee News as a Preferred Source

जिस कार को आजतक हर कोई एक पॉपुलर वीडियो गेम में देखता आ रहा है उस कार कोई देखने के बाद हैरानी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. करण ने इस कार को तैयार करने के लिए बेकार पड़ी धातुओं, कुछ अन्य औजारों के हिस्से-पुर्जों, तथा अपनी पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन, वेल्डिंग टूल्स और एक फोन कैमरे की मदद से इसे तैयार किया हैं जो वास्तव में, पसंदीदा इन-गेम व्हीकल के प्रति उनके डेडिकेशन को दिखाता है.

करण के पास इंजीनियरिंग या डिजाइन की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं है, वह भारतीय रेलवे में पूर्ण-कालिक तकनीशियन के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अपने संकल्प, गेमिंग से मोहब्बत और परिजनों से मिले सपोर्ट की बदौलत इसे तैयार कर दिखाया.  

यह भी पढ़ें: Maruti Suzuki Victoris को क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग, सेफ्टी में मनवा दिया लोहा

पूरी तरह से फंक्शनल कार 

करण ने जो कार तैयार की है वह सिर्फ चलती नहीं है, बल्कि किसी असल बगी की तरफ रफ़्तार भरती है. ये पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है, इतना ही नहीं इसे मजबूत बनाने के लिए मेटल का यूज किया गया है. दिन रात की कड़ी मेहनत से तैयार इस कार को देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है. जब करण इसे चलाते हैं तो सड़क पर इस कार को देखने वालों की भीड़ सी लग जाती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक में इस कार को लेकर अलग ही दीवानगी है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

BGMI Car

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;