छत पर जुगाड़ से बना दी BGMI वाली कार, रेलवे कर्मचारी के शौक ने बनाया पॉपुलर

BGMI Car: राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाली 28-वर्षीय रेलवे तकनीशियन करण कारगवाल ने कारनामा कर दिखाया है. दरअसल करण ने अपने घर की छत पर ही आइकॉनिक बीजीएमआई बग्गी का पूरी तरह से फंक्शनल और फुल-स्केल रेप्लिका तैयार किया है. इसे लेकर वो अपने इलाके में निलकते हैं जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है.

कचरे से तैयार की शानदार कार

जिस कार को आजतक हर कोई एक पॉपुलर वीडियो गेम में देखता आ रहा है उस कार कोई देखने के बाद हैरानी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. करण ने इस कार को तैयार करने के लिए बेकार पड़ी धातुओं, कुछ अन्य औजारों के हिस्से-पुर्जों, तथा अपनी पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन, वेल्डिंग टूल्स और एक फोन कैमरे की मदद से इसे तैयार किया हैं जो वास्तव में, पसंदीदा इन-गेम व्हीकल के प्रति उनके डेडिकेशन को दिखाता है.

करण के पास इंजीनियरिंग या डिजाइन की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं है, वह भारतीय रेलवे में पूर्ण-कालिक तकनीशियन के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अपने संकल्प, गेमिंग से मोहब्बत और परिजनों से मिले सपोर्ट की बदौलत इसे तैयार कर दिखाया.

पूरी तरह से फंक्शनल कार

करण ने जो कार तैयार की है वह सिर्फ चलती नहीं है, बल्कि किसी असल बगी की तरफ रफ़्तार भरती है. ये पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है, इतना ही नहीं इसे मजबूत बनाने के लिए मेटल का यूज किया गया है. दिन रात की कड़ी मेहनत से तैयार इस कार को देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है. जब करण इसे चलाते हैं तो सड़क पर इस कार को देखने वालों की भीड़ सी लग जाती है. बच्चों से लेकर बड़ों तक में इस कार को लेकर अलग ही दीवानगी है.