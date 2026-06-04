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Hindi Newsऑटोमोबाइलन मुंबई न गुरुग्राम! भारत के इस शहर में खुला सबसे बड़ा EV Charging Station, एक साथ चार्ज होंगी 210 गाड़ियां

न मुंबई न गुरुग्राम! भारत के इस शहर में खुला सबसे बड़ा EV Charging Station, एक साथ चार्ज होंगी 210 गाड़ियां

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच देश का सबसे बड़ा EV Charging Station चालू हो गया है. 210 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स और 4 मेगावाट की विशाल पावर क्षमता वाले इस स्टेशन की पूरी लोकेशन, फीचर्स और खासियतें जानने के लिए अभी पढ़ें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:47 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना सबसे बड़ी जरूरत बन गया है. इसी दिशा में भारत ने एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. देश में अब तक का सबसे बड़ा और विशाल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Station) आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है. दिलचस्प बात यह है कि यह मेगा स्टेशन देश के बड़े महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली या गुरुग्राम में नहीं, बल्कि बेंगलुरु शहर में स्थित है. यह स्टेशन चार्जजोन (ChargeZone) कंपनी द्वारा बेंगलुरु के बेगूर (Beguru), चिक्कनहल्ली (Chikkanahalli) क्षेत्र में शुरू किया गया है. इस स्टेशन की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां एक साथ 210 से अधिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि 4 मेगावाट की भारी-भरकम क्षमता वाला यह स्टेशन कहाँ है और इसमें क्या-क्या आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं.

कैसा है देश का सबसे बड़ा चार्जिंग हब

यह नया चार्जिंग स्टेशन भारत के ग्रीन मोबिलिटी (Eco-friendly Mobility) के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. इस स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशाल बनावट और आधुनिक लेआउट है. पूरे परिसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियों के लिए अलग-अलग जोन बनाए गए हैं. यहां आने वाले वाहन चालकों को जाम या लंबी लाइनों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्षमता बहुत बड़ी है.

210 से ज्यादा पॉइंट्स और 4MW की ताकत

इस स्टेशन की तकनीकी क्षमता दुनिया के बड़े-बड़े चार्जिंग स्टेशनों को टक्कर देती है. यहां कुल मिलाकर 210 से अधिक एक्टिव चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं. पूरे स्टेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रिड से 4 मेगावाट (4 Megawatts) की भारी-भरकम बिजली क्षमता की कनेक्टिविटी दी गई है. इतनी बड़ी पावर कैपेसिटी होने के कारण यहां लगे सभी चार्जर एक साथ बिना किसी पावर ड्रॉप के पूरी ताकत से काम कर सकते हैं.

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फास्ट चार्जिंग की हाई-टेक सुविधा

इस मेगा स्टेशन पर समय की बचत को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है. यहां सामान्य एसी (AC) चार्जर्स के साथ-साथ भारी संख्या में एडवांस डीसी (DC) फास्ट चार्जर्स लगाए गए हैं. इन फास्ट चार्जर्स की मदद से आधुनिक इलेक्ट्रिक कारें महज 30 से 45 मिनट के भीतर 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती हैं. इसके अलावा यहां कुछ अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग गन्स भी दी गई हैं जो आने वाले समय की प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट करेंगी.

वाहन चालकों के लिए प्रीमियम सुविधाएं

टाटा, महिंद्रा और अन्य कंपनियों की गाड़ियों को चार्ज करने आने वाले लोगों के आराम का भी यहां पूरा ध्यान रखा गया है. जब तक गाड़ी चार्ज होगी, तब तक वाहन चालक स्टेशन पर बने लाउंज में आराम कर सकते हैं. परिसर के भीतर ही कैफे, रेस्टोरेंट, साफ-सुथरे वॉशरुम और वाई-फाई की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट के लिए सभी तरह के यूपीआई और कार्ड स्वाइप विकल्पों को ऐप के साथ जोड़ा गया है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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