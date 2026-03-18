मौत का चार्जिंग पॉइंट! इंदौर हादसे से सबक लें, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां!

Indore EV Fire: इंदौर के तिलक नगर में घर के अंदर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में भीषण आग लगने की वजह से पूरा घर जलकर राख हो गया है. इस हादसे ने इलेक्ट्रिक कार ओनर्स की नींद उड़ा दी हैं. ये भीषण हादसा इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के दौरान लगी आग से शुरू हुआ है.

ई-व्हीकल चार्जिंग में लापरवाही

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईवी (EV) चार्ज करते समय ओवरहीटिंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा हमेशा बना रहता है. घर के अंदर या बंद गैरेज में गाड़ी चार्ज करते समय वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए. चार्जिंग के लिए हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए ओरिजिनल चार्जर और सही क्षमता वाले सॉकेट का ही इस्तेमाल करें, ताकि बैटरी पर दबाव न पड़े.

सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थों से दूरी है जरूरी

इस हादसे ने तब और विकराल रूप ले लिया जब आग घर में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंच गई. सुरक्षा के नजरिए से दृष्टि से यह बेहद जरूरी है कि जिसमें आप अपनी गाड़ी चार्ज करते हैं, उसके आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल की केन या पुराना कबाड़ न रखा हो. आग लगने की स्थिति में ये चीजें 'फ्यूल' का काम करती हैं और बचाव का समय भी नहीं देतीं.

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इलेक्ट्रिक लॉक और ऑटोमेशन के खतरे

हादसे के दौरान बिजली गुल होने से घर के 'इलेक्ट्रिक लॉक' नहीं खुल पाए, जिससे परिवार अंदर ही फंस गया. आधुनिक तकनीक सुविधाजनक तो है, लेकिन इमरजेंसी में ये जानलेवा साबित हो सकती है. अपने घर के मेन गेट पर हमेशा एक मैनुअल लॉक विकल्प जरूर रखें. स्मार्ट होम्स में 'इमरजेंसी एग्जिट' की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो बिजली कटने के बाद भी आसानी से खुल सके.

आग लगने पर 'रेस्क्यू' की तैयारी

अक्सर देखा जाता है कि लोग घर बनवाते समय खिड़कियों पर ऐसी मजबूत ग्रिल लगवा देते हैं कि इमरजेंसी में बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है. घर में कम से कम एक ऐसी खिड़की या रास्ता जरूर रखें जिसे अंदर से आसानी से खोला जा सके. इसके अलावा, घर में 'स्मोक डिटेक्टर' और 'फायर एक्सटिंग्विशर' रखना अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है, जो शुरुआती आग को काबू करने में मदद कर सकते हैं.

अलर्ट रहना है जरूरी

कोई भी तकनीक 100% सुरक्षित नहीं होती, जब तक कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल न करें. रात के समय चार्जिंग लगाकर सो जाना खतरनाक हो सकता है. कोशिश करें कि चार्जिंग दिन में या अपनी निगरानी में करें. इंदौर की यह घटना हम सबके लिए एक चेतावनी है कि हम अपने घर के सुरक्षा मानकों की समय-समय पर जांच करें.