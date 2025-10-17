Advertisement
गुजरात: एक साथ खरीदीं 186 लग्जरी कारें और बचा लिए 21 करोड़, जैन कम्यूनिटी ने दिखाया दम

Car Buying During Diwali: गुजराती भाई जिस भी देश जाते हैं वहां पर भारत का लोहा मनवा ही देते हैं और इस हालिया वाकये से आपको इसका अंदाजा बड़े आराम से लग जाएगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 12:09 PM IST
Car Buying in Gujrat During Diwali: गुजराती लोग दुनिया भर में पैसा कमाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे अपनी समझदारी और एकता के कारण पैसे बचाने में भी माहिर हैं. हाल ही में, इसका एक उदाहरण भी देखने को मिला है जिसमें, जैन समुदाय ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JITO) की पहल पर, पूरे भारत में कम्यूनिटी के मेंबर्स ने साथ 186 लग्जरी कारें खरीदीं. इन कारों की कीमत ₹60 लाख से ₹1.34 करोड़ थी. इस कलेक्टिव बाइंग से से उन्हें कुल ₹21.22 करोड़ का भारी डिस्काउंट मिला. अब आप खुद ही सोचिए ये कितना बड़ा डिस्काउंट है. 

JITO के मेंबर्स देश भर में हैं मौजूद 
देश भर में JITO के 65,000 मेंबर्स हैं, उन्होंने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसे 15 बड़े ब्रांडों के डीलरों के साथ मिलकर यह बड़ी छूट हासिल की है.  JITO के वाइस-चेयरमैन हिमांशु शाह ने बताया कि एक साथ इतने सारे लोग खरीदते हैं, तो मोलभाव करने की ताक़त बढ़ जाती है. कंपनियों को एक बार में ज़्यादा बिक्री मिलती है और उनका मार्केटिंग खर्च कम होता है, जिसका फ़ायदा ग्राहकों को बड़ी बचत के रूप में मिलता है. 

इस सफलता से खुश होकर, JITO अब इस तरह की डील को इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ और ज्वेलरी जैसे दूसरे सेक्टरों में भी लाने की तैयारी कर रहा है. आगे चलकर सिर्फ़ कारें ही नहीं, रोज़गार के लिए मशीनें भी इसी तरह से खरीदने की प्लानिंग है. सिर्फ जैन समुदाय ही इस तरह से खरीद नहीं करता है बल्कि भरवाड़ समुदाय ने भी इस तरीक़े को अपनाया है. भरवाड़ युवा संगठन गुजरात ने समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करने के लिए एक साथ 121 JCB मशीनें खरीदने का ऑर्डर दिया. इस डील में उन्हें प्रति मशीन औसतन ₹3.3 लाख का डिस्काउंट मिला, जिससे कुल ₹4 करोड़ की बचत हुई. इस मामले से आप भी सबक ले सकते हैं और एक साथ कार खरीदकर अच्छा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

