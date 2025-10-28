जावेद अख्तर के लड़के ने खरीदी 4 करोड़ की 'DON' वाली SUV, फाइव स्टार होटल जैसा है इंटीरियर

Farhan Akhtar Buys Luxury SUV: फ़िल्म जगत के जाने-माने फिल्म राइटर जावेद अख्तर के बेटे और अभिनेता-फ़िल्ममेकर फ़रहान अख्तर ने भारत की सबसे महंगी एसयूवी में से एक, मर्सिडीज़-मेबैक जीएलएस 600 (Mercedes-Maybach GLS 600) को अपने गैराज में शामिल कर लिया है. यह कदम ऐसे समय आया है जब कई अन्य बॉलीवुड हस्तियां भी दिवाली जैसे त्योहारी सीज़न से पहले अपनी लक्ज़री कार कलेक्शन में इज़ाफ़ा कर रही हैं. यह ख़ूबसूरत एसयूवी लगभग ₹3.5 करोड़ (एक्स-शोरूम) की क़ीमत पर आती है. मेबैक जीएलएस 600 भारतीय हस्तियों के बीच तेज़ी से एक पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है क्योंकि यह बेहतरीन परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त रोड प्रेज़ेंस और प्रीमियम फ़ीचर्स का शानदार मिश्रण पेश करती है.

फ़रहान अख्तर ने अपनी नई मेबैक जीएलएस 600 की डिलीवरी दिवाली के आस-पास ही ली है. कहा जाता है कि यह उनकी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़्ड यूनिट है, जिसका मतलब है कि चुने गए विशिष्ट विकल्प और फ़ीचर्स इसकी क़ीमत को और भी बढ़ा सकते हैं. इस गाड़ी के साथ, फ़रहान अब उन चुनिंदा बॉलीवुड सितारों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके पास पहले से ही यह मॉडल है-उनमें शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी और अर्जुन कपूर जैसे नाम शामिल हैं. जिन लोगों को सड़क पर अपना दबदबा और एक लक्ज़री लाउंज जैसा केबिन चाहिए, उनके लिए मेबैक जीएलएस 600 एक बेहतरीन चुनाव है.

इंजन और पावर

इस 'चलते-फिरते लाउंज' के हुड के नीचे क्या छिपा है?जीएलएस 600 की सबसे बड़ी ताक़त इसका इंजन और परफॉर्मेंस है. इस लक्ज़री एसयूवी के हुड के नीचे एक दमदार 4.0-लीटर V8 ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जिसे एक 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन 557 hp की पावर और 730 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें एक अतिरिक्त EQ बूस्ट फ़ंक्शन भी है, जो ज़रूरत पड़ने पर 22 hp की पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. गाड़ी की पावर को एक 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से सभी चार पहियों तक पहुँचाया जाता है. अपनी बड़ी साइज़ के बावजूद, यह एसयूवी महज़ 4.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है, जो इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का सबूत है.