Advertisement
trendingNow12978218
Hindi Newsऑटोमोबाइल

जावेद अख्तर के लड़के ने खरीदी 4 करोड़ की 'DON' वाली SUV, फाइव स्टार होटल जैसा है इंटीरियर

Farhan Akhtar Buys Luxury SUV: फ़रहान अख्तर ने अपनी नई मेबैक जीएलएस 600 की डिलीवरी दिवाली के आस-पास ही ली है. कहा जाता है कि यह उनकी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़्ड यूनिट है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जावेद अख्तर के लड़के ने खरीदी 4 करोड़ की 'DON' वाली SUV, फाइव स्टार होटल जैसा है इंटीरियर

Farhan Akhtar Buys Luxury SUV: फ़िल्म जगत के जाने-माने फिल्म राइटर जावेद अख्तर के बेटे और अभिनेता-फ़िल्ममेकर फ़रहान अख्तर ने भारत की सबसे महंगी एसयूवी में से एक, मर्सिडीज़-मेबैक जीएलएस 600 (Mercedes-Maybach GLS 600) को अपने गैराज में शामिल कर लिया है. यह कदम ऐसे समय आया है जब कई अन्य बॉलीवुड हस्तियां भी दिवाली जैसे त्योहारी सीज़न से पहले अपनी लक्ज़री कार कलेक्शन में इज़ाफ़ा कर रही हैं. यह ख़ूबसूरत एसयूवी लगभग ₹3.5 करोड़ (एक्स-शोरूम) की क़ीमत पर आती है. मेबैक जीएलएस 600 भारतीय हस्तियों के बीच तेज़ी से एक पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है क्योंकि यह बेहतरीन परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त रोड प्रेज़ेंस और प्रीमियम फ़ीचर्स का शानदार मिश्रण पेश करती है.

फ़रहान अख्तर ने अपनी नई मेबैक जीएलएस 600 की डिलीवरी दिवाली के आस-पास ही ली है. कहा जाता है कि यह उनकी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़्ड यूनिट है, जिसका मतलब है कि चुने गए विशिष्ट विकल्प और फ़ीचर्स इसकी क़ीमत को और भी बढ़ा सकते हैं. इस गाड़ी के साथ, फ़रहान अब उन चुनिंदा बॉलीवुड सितारों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके पास पहले से ही यह मॉडल है-उनमें शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी और अर्जुन कपूर जैसे नाम शामिल हैं. जिन लोगों को सड़क पर अपना दबदबा और एक लक्ज़री लाउंज जैसा केबिन चाहिए, उनके लिए मेबैक जीएलएस 600 एक बेहतरीन चुनाव है.

इंजन और पावर 

Add Zee News as a Preferred Source

इस 'चलते-फिरते लाउंज' के हुड के नीचे क्या छिपा है?जीएलएस 600 की सबसे बड़ी ताक़त इसका इंजन और परफॉर्मेंस है. इस लक्ज़री एसयूवी के हुड के नीचे एक दमदार 4.0-लीटर V8 ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जिसे एक 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन 557 hp की पावर और 730 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें एक अतिरिक्त EQ बूस्ट फ़ंक्शन भी है, जो ज़रूरत पड़ने पर 22 hp की पावर और 250 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. गाड़ी की पावर को एक 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से सभी चार पहियों तक पहुँचाया जाता है. अपनी बड़ी साइज़ के बावजूद, यह एसयूवी महज़ 4.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है, जो इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का सबूत है.

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Farhan Akhtar

Trending news

शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
shashi tharoor news
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?