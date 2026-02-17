Jawa 42 नए 'आइवरी' कलर में लॉन्च, कंपनी ने बताया इस बदलाव के पीछे का कारण

Advertisement
Jawa 42: जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स ने अपनी बेहद ही पॉपुलर मोटरसाइकिल नियो-क्लासिक Jawa 42 को एक नए अवतार में पेश कर दिया है जिसमें ग्राहकों को अब नया कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा पेश किया है.

Feb 17, 2026
Jawa 42: जावा ने अपनी मशहूर मोटरसाइकिल Jawa 42 को एक नए और शानदार आइवरी (Ivory) कलर के साथ बाजार में उतारा है. नया कलर इस बाइक को और भी ज्यादा दमदार लुक डेट है. कंपनी का मानना है कि यह रंग उन राइडर्स को डेडिकेटेड है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं. 2018 में लॉन्च हुई जावा 42 ने भारतीय मार्केट में क्लासिक मोटरसाइकिलों की परिभाषा बदली थी, और यह नया अपडेट उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है.

इंजन और परफॉरमेंस
परफॉरमेंस की बात करें तो जावा 42 में 294 सीसी की क्षमता वाला शक्तिशाली लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 27.32 PS की अधिकतम पावर और 26.84 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्मूथ राइडिंग और बेहतर कंट्रोल के लिए इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसकी परफॉरमेंस इंजीनियरिंग इसे शहर की सड़कों और लंबी दूरी की यात्रा, दोनों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है.

फीचर्स और स्पेस
सेफ़्टी और फीचर्स के मामले में जावा 42 को काफी अपडेट रखा गया है. इसमें ड्यूल चैनल एबीएस (ABS) और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार में भी बेहतर संतुलन प्रदान करते है. इसके अलावा, इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच, 18-इंच के टायर और डिजिटल व एनालॉग का कॉम्बिनेशन वाला स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये फीचर्स राइडर को एक सुरक्षित और प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करते हैं.

कीमत और वारंटी
कीमत की बात करें तो निर्माता ने Jawa 42 के इस नए आइवरी एडिशन को 1.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की आकर्षक कीमत पर पेश किया है. ग्राहको के भरोसे को और मजबूत करने के लिए, कंपनी इस मोटरसाइकिल पर 4 साल या 50,000 किलोमीटर (जो भी पहले हो) तक की वारंटी भी दे रही है. यह पैकेज इसे अपने सेगमेंट में एक वैल्यू-फॉर-मनी और भरोसेमंद विकल्प बनाता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

