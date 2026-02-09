Advertisement
रेट्रो डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स वाली Jawa 730 Twin से उठा पर्दा, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

रेट्रो डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स वाली Jawa 730 Twin से उठा पर्दा, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

Jawa Retro 730 Twin: जावा 730 Twin को एक हाईटेक कैफे रेसर का लुक दिया गया है. इसमें क्लासिक गोल हेडलाइट के साथ एक आक्रामक फ्रंट लुक मिलता है. बाइक में केवल एक व्यक्ति के बैठने के लिए सिंगल सीट दी गई है, जो पीछे की तरफ एक स्टाइलिश टेल-लाइट में मिल जाती है.

Feb 09, 2026, 10:13 AM IST
रेट्रो डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स वाली Jawa 730 Twin से उठा पर्दा, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

Jawa Retro 730 Twin: बाइक निर्माता कंपनी Jawa ने ग्लोबल लेवेल पर अपनी नई और सबसे ताकतवर मोटरसाइकिल Jawa 730 Twin को अनवील कर दिया है. ये नई बाइक जावा के पुराने क्लासिक डिजाइन और लेटेस्ट टेक के जोरदार कॉम्बो के साथ आती है. इसे कंपनी के 750cc लाइनअप में शामिल किया गया है, जो दुनिया भर के बाइक लवर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

इंजन और पावर

इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन है. इसमें 730cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जिसे स्विस इंजीनियरिंग कंपनी 'Suter' के साथ मिलकर बनाया गया है. यह इंजन 75 hp की पावर और 68 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आसान शब्दों में कहें तो यह बाइक शहर की सड़कों से लेकर लंबे हाईवे तक बहुत ही स्मूथ और तेज़ रफ्तार पकड़ने में सक्षम है.

मॉडर्न कैफे रेसर डिज़ाइन

जावा 730 Twin को एक हाईटेक कैफे रेसर का लुक दिया गया है. इसमें क्लासिक गोल हेडलाइट के साथ एक आक्रामक फ्रंट लुक मिलता है. बाइक में केवल एक व्यक्ति के बैठने के लिए सिंगल सीट दी गई है, जो पीछे की तरफ एक स्टाइलिश टेल-लाइट में मिल जाती है. इसका डिज़ाइन पुराने ज़माने की याद दिलाता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए गए कट्स और स्टाइल इसे बेहद हाईटेक बनाते हैं.

कंट्रोल और फीचर्स

सड़क पर अच्छी पकड़ और सुरक्षा के लिए इसमें महंगे और हाईटेक हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है. इसमें आगे की तरफ KYB USD फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. साथ ही, ब्रेकिंग के लिए इसमें Brembo के शक्तिशाली डिस्क ब्रेक्स और 17-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं. तकनीक के तौर पर इसमें एक TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमे नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

लॉन्च और उपलब्धता

इस बाइक का आधिकारिक डेब्यू अगले महीने चेक गणराज्य में होने वाले 'मोटोसालोन' ट्रेड फेयर में होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मॉडल मुख्य रूप से यूरोपीय बाज़ार के लिए तैयार किया गया है. भारत मे बिकने वाली जावा बाइक्स (जैसे 350 या पेराक) से यह काफी अलग है. फिलहाल इसे भारत में लॉन्च करने की कोई आधिकारिक योजना नहीं है. 

 
