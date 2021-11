पब्लिक नोटिस जारी, Yezdi ब्रांड की वापसी की जानकारी मिलते ही इंटरनेट पर मचा हाहाकार

भारत में एक शानदार ब्रांड की वापसी होने वाली है और ट्विटर पर इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आते ही इंटरनेट पर बवाल हो गया है. क्लासिक लेजेंड्स प्रा. लि. ने भारतीय मार्केट के लिए पहले जावा ब्रांड पेश किया और अब कंपनी ने इस बैनल तले नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने के प्लान लेकर चल रही है. महिंद्रा के मालिकाना हक वाली क्लासिक लेजेंड्स इससे पहले भारत में Yezdi ब्रांड की वासपी करने वाली है, हालांकि अबतक इसके लॉन्च की तारीख पर कोई जानकारी नहीं दी गई है. कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि Yezdi नाम से सोशल मीडिया पर अकउंट बना लिया गया है.

We have disowned our own – the original bad boy. Head over to the infamous @yezdiforever to check out the notorious #YezdiForever!#Y #Yezdi #YezdiMotorcycles pic.twitter.com/wUiDd0p6y9

— Jawa Motorcycles (@jawamotorcycles) November 10, 2021